Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı düzenlendi

Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ağrı Valiliği tarafından kutlama programı düzenlendi.

Ağrı'da, Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü nedeniyle Ağrı Valiliği tarafından düzenlenen kutlama programı Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un makamında kurum müdürlerinin tebriklerini kabul etmesiyle başladı. Program daha sonra Ağrı Valiliği binası önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilettiği mesajın okunmasıyla devam etti.

Programda Cumhuriyet Bayramı nedeniyle konuşma yapan Vali Varol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın, bağımsız ve onurlu yaşamanın ve geleceğe güvenle bakabilmenin bayramı olduğunu ifade ederek, "Bugün milletimizin en zor şartlarda bir araya gelerek ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut aşağılayan, attığımız her adımda ders almamız gereken kutlu bir olayı kutluyoruz. Biliyoruz ki her 29 Ekim el ele vermenin, kenetlenmenin, bağımsız ve onurlu yaşama azmimizi tazelemenin ve geleceğe güvenle bakabilmenin bayramıdır. Cumhuriyetimiz, milletimizin binlerce yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği en önemli ve en büyük atılımlardan birisidir. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci gerek dünya tarihinin gerekse milli tarihimizin kaydettiği büyük ve şanlı bir mücadeleye sahne olmuştur. Toplum olarak yanmış, yıkılmış, istila edilmiş bir coğrafya üzerinde yeniden dirilişimizin mücadelesidir. Türk milleti en ağır koşullarda bile yaşamanın yalnızca hür ve bağımsız Türk devleti ile mümkün olabileceğine olan inancını ortaya koymuştur. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları bize vatan yapan ve yaşadığımız bugünlere de dahil olan, bizlere canlarıyla kanlarıyla hizmet eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Ağrılılarımızın ve milletimizin bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından programa katılan çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Varol, çocukların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak fotoğraf çektirdi.

Düzenlenen programa Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Albay Serhat Kasalak, Belediye Başkan Vekili Metin Karadoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Keskin, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalık Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.