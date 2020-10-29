Başkan Sayan: "Cumhuriyet, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Milletçe gerçekleştirdiğimiz milli mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. Cumhuriyet’te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet, insan onuruna, yaradılışına en yakışır rejimin adıdır. Cumhuriyet milleti ve iradesini ön plana çıkarır ve bunun üzerinde herhangi bir güç tanımaz. Cumhuriyet, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir. Bize emanet edilmiş hayati önemde bir değer ve vazgeçilmez bir mirastır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 97. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatan savunması ve bölünmez bütünlüğü için görevleri başında kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Yüce milletimizin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum."

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