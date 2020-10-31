Ekrem Çelebi’den, Ağrı’ya ‘TBMM Evi’ yapılsın önerisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekrem Çelebi’den, Ağrı’ya ‘TBMM Evi’ yapılsın önerisi

İHA

Ekrem Çelebi’den, Ağrı’ya ‘TBMM Evi’ yapılsın önerisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, TBMM’nin 100'üncü kuruluş yılı dolayısıyla Ağrı’ya sembolik olarak bir ‘TBMM Evi’ yapılması önerisinde bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam eden 2021 yılı bütçe görüşmelerinin ikinci gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Sayıştay’ın bütçe kanun teklifleri ve kesin hesapları üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerde AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de söz alarak Ağrı’ya ilişkin bir öneride bulundu. 2020 yılının, Doğubayazıt ilçesinde bulunan ‘İshak Paşa Sarayı’ yılı olması için kampanya yürüten, bu konuyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2 kez görüşme gerçekleştiren Çelebi, Ağrı'da sembolik bir TBMM Evi yapılmasını istedi.
“Ağrı’da bir TBMM Evi'nin yapılması Ağrı'nın turizm potansiyeline güç katar”
Ağrı’nın kültür, turizm, tarih ve doğal güzellikleriyle anılması ve var olan potansiyelinin tüm ülkeye yayılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Çelebi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, Ağrı’ya ‘TBMM Evi’ yapılması önerisi getirdi. Çelebi, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, “Acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, kenti daha cazip hale getirmek ve var olan potansiyelini yükseltmek amacıyla Ağrı’da sembol olarak bir TBMM Evi yapabilir mi?”sorusunu yöneltti.
Milletvekili Çelebi, amacının Ağrı’ya olan ilgiyi arttırmak olduğunu kaydederek, “Ağrı Dağı, Nuh’un Gemisi’nin izi, İshak Paşa Sarayı, Kuş Cenneti, Balık Gölü, Meya Mağaraları, meteor çukuru, Kösedağ, Süphan Dağı, Murat Nehri, Diyadin Kanyonu, Küpkıran Kayak Merkezi, termal kaplıcaları ve bölgenin en önemli inanç merkezlerinden olan Ahmedi Hani Türbesi'ne ev sahipliği yapan Ağrı’mız, bir TBMM Evi’nin yapılması ile değerine değer, turizm potansiyeline güç katmış olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik Spor İlçe Müdürü Güzel, Köy okulunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Gençlik Spor İlçe Müdürü Güzel, Köy okulunu ziyaret ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, eğitime desteklerinden dolayı Göç İdaresi Müdürü Yumak'a plaket verdi
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, eğitime ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, başarılı öğrencileri ...
Ağrı'da karantina ihlaline 22 bin 50 lira para cezası
YEREL HABERLER Ağrı'da karantina ihlaline 22 bin 50 lira para cezası
Başkan Sayan: "Cumhuriyet, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir"
YEREL HABERLER Başkan Sayan: "Cumhuriyet, milletimizin yeniden ayağa ...
Milletvekili Çelebi: "97 yıl önce Cumhuriyetimize can veren ruh, bugün de dimdik ayaktadır"
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi: "97 yıl önce Cumhuriyetimize can ...
Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X