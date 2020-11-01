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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amatör futbol müsabakalarının kaderi belli oldu

İHA

Amatör futbol müsabakalarının kaderi belli oldu

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun, amatör futbol müsabakalarının koşullar uygun olması halinde 2021 yılında oynatılmasına karar verdiğini kamuoyu ile paylaştı.
Ağrı’nın BAL ligi temsilcisi Ağrı Vefa Spor ile Patnos04 Spor’u yakından ilgilendiren karara göre TFF’nin aldığı kararlar şu şekilde sıralandı.
“Pandemi sürecinde Amatör Liglerde yer alan kulüplerin, futbolcuların ve tüm paydaşların sağlığı öncelik olmak üzere koşulların oluşması halinde Amatör Lig müsabakalarının başlatılabilmesine ilişkin gerekli talimatların hazırlanmasına,
Öncelikle başlatılması düşünülen Bölgesel Amatör Lig’e katılacak kulüplerin Katılım Formları Kasım ayında alınmaya başlanmasına, aynı şekilde büyükler kategorisinde en üst yerel lige katılacak kulüplerinde vizereferans işlemleri Aralık ayında başlatılacaktır. 20202021 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar kitapçığımız Aralık ayında yayınlanmasına, Ocak ayından itibaren lisans vize ve transfer işlemleri TFF Bölge Müdürlüklerinde yapılmaya başlanılmasına,
20202021 sezonu OcakŞubat Transfer ve Tescil döneminde Bölgesel Amatör ve Yerel Amatör liglerde yer alan kulüplere tescil edilerek lisans alan amatör futbolcuların, 20202021 sezonu Bölgesel Amatör Lig ve Yerel amatör lig müsabakalarının Covid19 salgını nedeniyle oynanamaması veya liglerin başlamasından sonra planlandığı şekilde tamamlanamaması halinde 20212022 sezonu 1.Transfer ve Tescil döneminde en son tescilli oldukları kulübün yazılı muvafakatı olmaksızın başka bir kulübe amatör futbolcu statüsünde tescil edilememelerine,
2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakaların başlatılmasına, Karar verilmiştir.”

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