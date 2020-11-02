Ağrı’da Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi

İHA

Ağrı’da Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında video konferans yöntemiyle ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri ile toplantı düzenledi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında video konferans yöntemiyle il genelinde proje için seçilen okullarla ilgili ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. İlk olarak proje tanıtımının yapıldığı toplantıda, projenin Ağrı'nın mesleki eğitimine sağlayacağı katkılar anlatıldı. Seçilen okullarımızda iyi sonuçlar elde ederek mesleki eğitimi ilimizde yukarıya çıkarmanın önemini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, bu projenin yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri kapsadığını bu projede başarılı sonuçlar elde etmek için işbirliği içinde hareket etmek gerektiğini söyledi. Toplantıda ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası ...
Amatör futbol müsabakalarının kaderi belli oldu
YEREL HABERLER Amatör futbol müsabakalarının kaderi belli oldu
Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası
YEREL HABERLER Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası
Ekrem Çelebi’den, Ağrı’ya ‘TBMM Evi’ yapılsın önerisi
YEREL HABERLER Ekrem Çelebi’den, Ağrı’ya ‘TBMM Evi’ yapılsın önerisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X