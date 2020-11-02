Ağrı’da yüz yüze eğitime geçişte üçüncü aşama başladı

Ağrı’da yüz yüze eğitime geçiş planlamasının üçüncü aşamasında, ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, köy okullarını ziyaret etti.

Ağrı'da yüz yüze eğitime geçiş planlamasının üçüncü aşamasında, ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri, arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren okula gelen öğrenciler, burada okul yöneticileri tarafından karşılandı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğretmenler, öğrencileri Kovid19 kurallarına uygun şekilde sınıflara aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yüz yüze eğitime geçişte üçüncü aşamanın başlaması dolayısıyla Merkez Yazılı İlkokuluOrtaokulu, Merkez Ballıbostan İlkokuluOrtaokulu ve Taşlıçay Anadolu Lisesini ziyaret ederek sınıfları tek tek gezdi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okullarda incelemelerde bulundu. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “Sizlerle bir araya gelerek sohbet etmek, sorunlarınıza çözüm üretmek, proje ve önerilerinizi dinlemek, bir aile olarak neler yapabileceğimizi samimi bir ortamda konuşmaktır. Çünkü eğitim de arzu ettiğimiz başarıyı hep birlikte el ele vererek yakalayabiliriz. Sizlerin görüş ve önerileri bizim için çok önemlidir” dedi.

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