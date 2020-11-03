Aydan bebeğe hayat öpücüğü veren kişinin çocuklarının okul masraflarını üstlendi

Evimin altında fay hattı var mı?

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İzmir depreminin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında umutlar tükenmişken, kurtarılan Ayda bebeği enkaz altından kurtaran ekibin gösterdiği şefkat ünlü işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ı oldukça duygulandırdı.

Enkaz altında kaldığı 91 saat sonra kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan Ayda bebek, tüm Türkiye’yi sevince boğdu. Kurtarma ekiplerinin göstermiş olduğu çalışmalardan oldukça etkilenen Sezgin Baran Korkmaz, Ayda’yı enkaz altından çıkarıp öpen ekip çalışanının tüm çocuklarının okul masraflarını üstlendiğini duyurdu. Ayda bebeğinin çıkarıldığı dakikalarda duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Karslı İşadamı Sezgin Baran Korkmaz, “Ayla bebeği kendi yavrusunu bulmuş gibi sevinen AFAD personelinin çocuklarının üniversite bitene kadar tüm okul masraflarının tamamı tarafımdan karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.

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