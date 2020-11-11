Ağrı’da binlerce fidan toprakla buluştu

Ağrı'da Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 81 ille eş zamanlı olarak düzenlenen fidan dikme etkinliklerinde belirlenen noktalara 22 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak fidan dikme etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacı ile Milli Ağaçlandırma Günü'nde Ağrı'da “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganıyla düzenlenen fidan dikim etkinliği, Vali Dr. Osman Varol’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Kampanyaya destek vermek amacıyla 11 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 11.11'de 81 ille eş zamanlı olarak Ağrı Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe katılarak fidan diken Vali Varol, dünyaya hediye edilen fidanların, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılara nefes olacağını vurguladı.

Ağrı'da 22 bin 500 fidanın toprakla buluşacağını belirten Varol: "Bugün burada çok anlamlı ve özel bir günde bir aradayız. Öncelikle belirtmeliyim ki, bizler her ne kadar doğayla yaşamayı çok iyi bilen ve çok seven bir millet olsak da talimatlarıyla belirli bir günü Milli Ağaçlandırma Bayramı ilan ederek bu etkinlikleri anlamlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.

Devamında doğayla barışık yaşayabilen, doğanın verdiği nimetlere şükredip doğaya sahip çıkarak onunla yaşayabilmeyi başarmış bir millet olduğumuzun altını çizen Varol: " 'Geleceğe Nefes’ sloganı ile düzenlenen bu günde gençlerimizin ve çocuklarımızın doğayı koruma, birlikte yaşama ve doğayı geliştirme anlamında doğa bilincini yükseltmeyi amaçlıyor; onların toprağa dokunmalarını, bir fidanı toprakla buluşturmalarını sağlayarak doğa ile aralarında bir bağ oluşturmak için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Geleceğe Nefes Kampanyası” kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalık Karabulut, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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