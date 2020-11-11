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AİÇÜ’de 1000 fidan “Geleceğe nefes” oldu

İHA

AİÇÜ’de 1000 fidan “Geleceğe nefes” oldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından “Milli Ağaçlandırma Günü” ilan edilen 11 Kasım’da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) 1000 fidan, geleceğe nefes olması için toprakla buluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım’ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesi sonrası başlayan ağaçlandırma seferberliği ile yurt genelinde ağaç dikimi yapıldı. Daha yeşil bir Türkiye için “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganı ile ülke genelinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında AİÇÜ merkez yerleşkesinde fidanlar toprakla buluştu.
Merkezi yerleşkede maske ve sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirilen fidan dikim törenine AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile akademisyenler ve idari personel katıldı. Yüzde 65’i yeşil alan olarak düzenlenen kampüste bugün dikilen Sarı Çam ve Huş türü ağaçlarla birlikte 120 binden fazla ağacın yer aldığını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Cumhurbaşkanımız’ın himayelerinde gerçekleştirilen ve dünyaya örnek olan kampanyaya üniversite olarak iştirak ederek bin fidanı toprakla buluşturduk. Fidan dikmenin bir nefesi canlandırmak anlamına geldiği anlayışı ile ağaç dikmeye ve kampüsümüzü daha da yeşillendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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