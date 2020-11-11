Ağrı’da şehir dışına çıkarılacak “Ahırlar Projesi” hayata geçiriliyor

Ağrı’da kentsel dönüşüm projesi kapsamında şehir dışına taşınacak olan ahırların yapım işi ihalesi 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentsel dönüşüm projelerinden biri olan ahırların şehir dışına çıkarılması projesi kapsamında, şehir dışına yapılacak olan ahırların yapım işi ihalesinin 21 Aralık tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. 100 hektarlık alanda uygulanacak proje sonunda, bin 301 ahır şehir dışına çıkarılmış olacak.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ya köy kalacağız ya da şehir olacağız demiştik. Şehir olmayı başarıyoruz. Şehir içindeki bütün ahırları şehir dışına taşıyoruz. Yeni ahırların yapım işi ihalesi 21 Aralıkta yapılacak. Ağrı merkezde 1301 tespitli ahır mevcut. Bu Ağrı’nın hem görüntüsünü hem yaşamını olumsuz yönde etkiliyordu. Bunu bertaraf etmek için örnek projemiz pilot il seçilmemizi sağlamıştı. Ağrı’ya hayırlı uğurlu olsun.”

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