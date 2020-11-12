Taşlıçay Kaymakamı Ersöz’den Ağrı Yurt Ay Der’e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşlıçay Kaymakamı Ersöz’den Ağrı Yurt Ay Der’e ziyaret

İHA

Taşlıçay Kaymakamı Ersöz’den Ağrı Yurt Ay Der’e ziyaret

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik’i ziyaret etti.
Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, dernek yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Dernek faaliyetler hakkında Başkan Çirik’ten bilgi alan Taşlıçay Kaymakamı Ersöz, konukseverliğinden dolayı Başkan Çirik ve dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çirik,” Türkiye genelinde koruma altında olan ve yurttan mezun olan çocuklara rol modelliği her kesimde taktir toplayan Taşlıçay Kaymakamı Sayın Murtaza Ersöz’ün derneğimizi ziyaretinden dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Kaymakamımız taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen ve çalışmalarıyla takdir edilen bir yöneticidir. Her zaman yurttaki çocuklarımızın yanında olduğunu hissettiriyor. Çocuk evleri sitesine kütüphane kurması ve sürekli olarak çocuk evlerini ziyaret etmesi, orada kalan çocuklarımız için çok önemlidir. Kendisine her zaman yurtta kalan çocuklarımız ile ayrılan kardeşlerimizin yanında olduğundan dolayı da ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı
YEREL HABERLER Ağrı’da cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı
Ağrı’da şehir dışına çıkarılacak “Ahırlar Projesi” hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Ağrı’da şehir dışına çıkarılacak “Ahırlar Projesi” ...
AİÇÜ’de 1000 fidan “Geleceğe nefes” oldu
YEREL HABERLER AİÇÜ’de 1000 fidan “Geleceğe nefes” oldu
Ağrı’da binlerce fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Ağrı’da binlerce fidan toprakla buluştu
Ağrı Diyadin’deki merkez taksi durakları yenileniyor
YEREL HABERLER Ağrı Diyadin’deki merkez taksi durakları yenileniyor
Kızıyla yaşayan engelli anne yardım bekliyor
YEREL HABERLER Kızıyla yaşayan engelli anne yardım bekliyor
Ağrı'da 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı'da 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X