Ağrı’da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı

İHA

Ağrı’da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı

Ağrı’da 2017 yılından beri faaliyete geçen doğalgaz, kentin en uzak mahallelerine kadar ulaştı.
Havası en kirli olan illerden biri olarak bilinen Ağrı’da, 2017 yılında başlatılan doğalgaz çalışmalarının ardından kentin neredeyse her yerinde doğalgaz kullanımı başladı. Ağrı’da bulunan en uzak mahallelerden biri olan 100. Yıl Mahallesine de getirilen doğalgazın ilk ateşi mahallede meşale ile yakılarak mahallelinin kullanımına sunuldu.
“Şu anda ulaşmadığımız mahalle kalmadı”
Ağrı’da faaliyet gösteren Aksa Doğalgaz Müdürü Evren Karyağdı, kentte doğalgaza yönelik yapılan yatırımların hızla deva ettiğini belirterek, şehrin yoğunluk gösteren tüm noktalarına doğalgaz akışının sağlandığını söyledi. 2017 yılından beri Ağrı’da faaliyet gösterdiklerini söyleyen Karyağdı, “ Aksa Ağrı Doğalgaz olarak 2017 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Yatırım çalışmalarımız her sene hızla devam etti. Şu anda şehrin yoğunluk gösteren tüm noktalarında gaz akışını sağlamış durumdayız. 100. Yıl Mahallesi de bizim için doğal gazın gelmesi gereken bir yerdi. Gerekli çalışmalar yapıldı. Ana arterleri şu anda tamam 100. yıl mahallesinin. Dediğim gibi önümüzdeki senelerde de devam edecek. Şu anda ulaşmadığımız mahalle kalmadı.” İfadelerine yer verdi.
100. Yıl Mahallesine ulaşan doğalgazın aslında 20232024 yılları arasında geleceğinin planlandığını ancak 2020 yılının son aylarında doğalgaza kavuştuklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Erkan Aydemir, Başta Müdürümüz Evren Karyağdı ve Aksa Doğalgaz şirketine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Müdürümüz bize çok destek oldu. Daha önce belirtildiği gibi gazın mahallemize ulaşması 20232024 yılları olarak belirlenmişti. Sağ olsunlar 2020’nin son aylarında bize gözlerimizi ulaştırdılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Mahallenin ilk duyduğumda bir bayram sevinci yaşadılar“ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak tüp dolumu yapan akaryakıt istasyonları tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Kaçak tüp dolumu yapan akaryakıt istasyonları tehlike ...
AİÇÜ’DE 4. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu online olarak yapılacak
YEREL HABERLER AİÇÜ’DE 4. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu ...
Taşlıçay Kaymakamı Ersöz’den Ağrı Yurt Ay Der’e ziyaret
YEREL HABERLER Taşlıçay Kaymakamı Ersöz’den Ağrı Yurt Ay Der’e ...
Ağrı’da cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı
YEREL HABERLER Ağrı’da cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı
Ağrı’da şehir dışına çıkarılacak “Ahırlar Projesi” hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Ağrı’da şehir dışına çıkarılacak “Ahırlar Projesi” ...
AİÇÜ’de 1000 fidan “Geleceğe nefes” oldu
YEREL HABERLER AİÇÜ’de 1000 fidan “Geleceğe nefes” oldu
Ağrı’da binlerce fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Ağrı’da binlerce fidan toprakla buluştu
Ağrı Diyadin’deki merkez taksi durakları yenileniyor
YEREL HABERLER Ağrı Diyadin’deki merkez taksi durakları yenileniyor
Kızıyla yaşayan engelli anne yardım bekliyor
YEREL HABERLER Kızıyla yaşayan engelli anne yardım bekliyor
Ağrı'da 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı'da 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X