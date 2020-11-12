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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi

İHA

Vali Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Vali Varol tarafından kurulan ve kentin potansiyellerinin ortaya konulması noktasında kurumlar arası işbirliği sağlayarak projelerin hayata geçirilmesinde koordinatörlük görevi yürüten Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezinin Koordinatörü Ela Yıldırım tarafından sunum yapıldı. Yapılan sunum ile eğitim, kültür, tarım, hayvancılık, gençlik ve spor alanında Valilik koordinesinde Ağrı’da yürütülen ve yapılması planlanan projeler hakkında gazetecilere bilgi verildi.
“Serhat Şehri Ağrı'mızın büyük potansiyellere sahip olduğunu biliyoruz”
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Dr. Osman Varol,” Serhat Şehri Ağrı'mızın büyük potansiyellere sahip olduğunu biliyoruz. Göreve başladığımız ilk günden beri bu potansiyelleri ortaya koymak için yoğun bir biçimde çalışma yürütüyoruz. Şehrimizin tanıtılmasında basının büyük bir etkisinin olacağını biliyoruz.” dedi.
“Bu kış Ağrı Dağı'na resmi tırmanışı başlatıyoruz”
Ağrı Dağı’nda yapılacak turistik faaliyetlerle ilgili çalışmalar yaptıklarına değinen Varol, "Bu kış Ağrı Dağı'na resmi tırmanışı başlatıyoruz. Millet zaten kaçak çıkıyor, 'çıkmayın' diye uyarıp ikaz ediyoruz. Kayak Federasyonu ile görüştük, arkadaşlarımız da planlamalarını yapıyor. Gününü tam belirlemedik ama ilk tırmanışı aralık ayı içerisinde yapacağız. Belki biz de tırmanışın tamamına katılamayabiliriz ama bir kısmına katılacağız. Federasyon ile iş birliği halinde normal bütün resmi izinleri ve prosedürleri alınmış vaziyette bir kış tırmanışı yapacağız. Yaz tırmanışını şimdilik değerlendiriyoruz, biraz daha vakit olabilir." İfadelerini kullandı.
"Profesyonel olup hasretle Ağrı Dağı’na tırmanmayı bekleyen ciddi sayıda dağcı arkadaş var”
Ağrı Dağı'na yıllardır resmi ve izinli tırmanışın olmadığını dile getiren Vali Varol konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Kış tırmanışının gerçekleşmesi belirli şeyleri bizim adımıza kolaylaştırıyor yani alınması gereken tedbirleri bizim adımıza kolaylaştırıyor. Ağrı Dağı'nda kış tırmanışı yapılacak olması tecrübesiz ve acemilerin gelip sorunla karşılaşmasının önüne geçecek. Bir yerden başlayacağız. Kış döneminde 3 ay boyunca ayda 2 tırmanış yaptırsak 6 veya 8 grubu resmi olarak oraya çıkarırız. Federasyonumuzun da söylediği gibi profesyonel olup hasretle Ağrı Dağı’na tırmanmayı bekleyen ciddi sayıda dağcı arkadaş var."
Programda Vali Dr. Osman Varol’a, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Hamza Açık eşlik ederken, program Vali Dr. Osman Varol’un kentte görev yapan gazetecilerle hatıra fotoğrafı çekmesinin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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