Çarptığı kediyi veterinere yetiştirmek için zamanla yarıştı

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Ağrı’da yolun karşısına geçmeye çalışan kediye çarpan araç sürücüsü, yaralanan kediyi veterinere yetiştirmek için saniyelerle yarıştı.

Ağrı merkez Erzurum Caddesi Millet Bahçesi kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen kedi bir anda akan trafiğin arasına daldı. Trafikte seyir halindeki araçlardan birinin çarpması sonucu kedi yaralanırken ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü ise yaralanan kediyi veterinere yetiştirmek için büyük bir çaba harcadı. Yaralanan kediyi kucağına alarak veterinere götürmek isteyen araç sürücüsü, “Karşıdan hızla gelen araçtan kurtulmak isteyen kedi şaşırınca kendini arabanın önüne attı” dedi.

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