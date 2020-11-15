Ağrılı çiftçiler topraktan verim almak için hayvan gübresi kullanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrılı çiftçiler topraktan verim almak için hayvan gübresi kullanıyor

İHA

Ağrılı çiftçiler topraktan verim almak için hayvan gübresi kullanıyor

Ağrı’da çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, toprağın verimini arttırmak için hayvan gübresi kullanıyor.
Ağrılı çiftçiler, gübre fiyatlarının yüksek olması ve bu sene yeterli miktarda yağmurun yağmaması nedeniyle arazilerinden bekledikleri verimi alamamaktan endişeleniyor. Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde yaşayan çiftçiler, besledikleri büyükbaş hayvanlardan elde ettikleri hayvan gübresini ektikleri topraklara serperek, toprağın verimliliğini arttırmayı hedefliyor. Bu yöntemin eskiden daha yoğun bir şekilde uygulandığını ama zamanla unutulduğunu kaydeden çiftçiler, fahiş fiyatlar nedeniyle gübre alamayan vatandaşların tekrar bu yönteme döneceklerini söyledi.

"Kimyasal gübre yerine hayvan gübresini toprağımıza serpeceğiz"
Bu yıl yeterli miktarda yağmur yağmamasından dolayı toprağın sertleştiğini ve bu yüzden ekim işlemleri sırasında zorlandıklarını kaydeden çiftçi İsmet Akgün, “Bu sene yağmur yağmadı. Toprak sertleşmişti. Senede 80 dönüm arazi ekiyordum ama bu sene arazinin sert olmasından dolayı 30 dönüm ekmek zorunda kaldım. Arazimin kalan kısmını ise ilkbahar mevsiminde toprağın yumuşamasıyla birlikte ekeceğim. Gübrede pahalandığı için bu sene gübre serpmedim. Bizim Ağrı'nın toprakları verimli değil, gübre ekmezsen zaten verim de alamazsın. Bu sene arpa ve buğday ektim. Diğer korunga, fiğ ve yonca gibi ürünlerden verim alınmıyor. Bu yıl 30 dönüm buğday ektim, geri kalan 4050 dönüm arazime de arpa ekeceğim. Bu memleket kış memleketi olduğu için toprağa gübre de serpilmezse hiç verim alınamaz. Gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı alternatif olarak kimyasal gübre yerine hayvan gübresini toprağımıza serpeceğiz” dedi.
Gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı hayvan gübresi kullandıklarını belirten Harun Akgün, “Bu sene gübre fiyatlarının yüksek olması ve yağmurun yağmamasından dolayı toprağın verimini arttırmak ve daha güzel verim alabilmek için toprağa hayvan gübresi serpiyoruz. Bu şekilde toprak daha verimli oluyor. Hayvan gübresi kimyasal gübreden daha iyi ve daha faydalı oluyor. Zaten kimyasal gübrenin fiyatı çok yüksek olduğu için alacak gücümüz de yok” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AİÇÜ’de 4. Uluslararası Ahmed-i Hani sempozyumu başladı
YEREL HABERLER AİÇÜ’de 4. Uluslararası Ahmed-i Hani sempozyumu ...
“Uzay Haftası Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen yarışmanın kazananları ödüllerine kavuştu
YEREL HABERLER “Uzay Haftası Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen ...
Vali Varol, Kodlağrı Projesi Kapsamında Ağrı Kart’ı Tasarlayan Öğrenci İle Bir Araya Geldi
YEREL HABERLER Vali Varol, Kodlağrı Projesi Kapsamında Ağrı Kart’ı ...
Ağrı Valisi Dr. Varol makam aracını çocuklara tahsis etti
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Dr. Varol makam aracını çocuklara tahsis ...
Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor
Çarptığı kediyi veterinere yetiştirmek için zamanla yarıştı
YEREL HABERLER Çarptığı kediyi veterinere yetiştirmek için zamanla ...
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu devam ediyor
YEREL HABERLER Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X