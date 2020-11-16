Ağrılı fotoğraf severler çektikleri fotoğraflarla sonbaharı yansıttılar

Ağrı’da havaların güzel olması sonbahar fotoğrafı çekmek isteyen fotoğraf severleri ağaçlık alanlara yönlendirdi.

Kış mevsimi yaklaşmasına rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ağrı’da, vatandaşlar ağaçlık alanlara akın etti. Sonbaharın son günlerinin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, çektikleri kartpostallık fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdi. Sonbaharın son demlerini yaşadıklarını dile getiren Derviş Çolak, fotoğraf çekmek için ağaçların yoğun olduğu alanları tercih ettiklerini söyledi.

Fotoğraf çekmek için ağaçların yoğun olduğu mesire alanlara geldiklerini kaydeden Derviş Çolak, “Havaların güzel olmasını fırsat bilerek, sonbaharın bu eşsiz güzelliğinin fotoğrafını arkadaşımla beraber çekinmeyi düşündük. Çektiğimiz fotoğraflar bu güzel görüntülerin eşliğinde bizde anı olarak kalacak.” dedi.

‘Güzel manzaraları çekip ölümsüzleştirmek istedik’

Her sene bu mevsimde arkadaşlarıyla beraber fotoğraf çekerek sonbaharın tadını çıkardığını belirten Canip Babayiğit, “Sonbahar mevsiminin güzelliklerle dolu karelerini yakalamak için buraya geldik. Burada sonbaharın güzelliğini ve bir dahaki seneye kadar göremeyeceğimiz bu güzel manzaraların fotoğrafını çekerek ölümsüzleştirmek istedik.” ifadelerini kullandı.

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