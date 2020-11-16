Ağrı’ya mevsimin ilk karı yağdı

Ağrı’da mevsimin ilk karı Diyadin ilçesine bağlı Kuşburnu köyüne yağdı.
Sonbahar mevsimiyle birlikte etkisini gösteren soğuklardan sonra Diyadin ilçesine bağlı Kuşburnu köyüne mevsimin ilk karı yağdı. Yağan kar etrafı bembeyaz örtüyle kaplarken köy sakinleri ise mevsimin ilk kar yağışını görüntüledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.