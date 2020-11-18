Milletvekili Çelebi’nin önerisi kabul edildi Ağrı’ya ‘TBMM Evi’ yapılacak

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2021 bütçe görüşmelerinde TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’tan Ağrı’ya yapılması için sözünü aldığı TBMM Evi'nin, önümüzdeki yılın yatırım programına alınacağı belirtti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile Ağrı Valisi Dr.Osman Varol, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u ziyaret etti. Ziyarette Milletvekili Ekrem Çelebi’nin, TBMM Başkanlığı’nın 2021 yılı bütçe görüşmelerinde Ağrı için talep ettiği “TBMM Evi” projesi görüşüldü.

"Ağrı'nın Turizm Destinasyonu Genişleyecek"

TBMM Evi’nin Ağrı’ya yakışacağını söyleyen AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, “Nasıl Ahlat’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapıldıysa, biz de Ağrı’ya bir TBMM Evi yapılmasını istedik. Meclis Başkanımız da bu talebimize sıcak baktı. Sayın Valimiz ile Ağrı merkezdeki eski süt fabrikasının bulunduğu 26 dönümlük yeri belirledik. Buraya TBMM Evi ve Selçuklu mimarisiyle Ağrı’ya yakışacak kütüphane ve çocuklarımız için sosyal donatılardan oluşacak bir kompleks yapılacak. Meclis Başkanlığının, bu yatırım için 2021 yılı içerisinde proje ihalesine çıkmasını bekliyoruz“ dedi.

TBMM Evi’nin etrafının bir cazibe merkezi haline dönüştürüleceğini kaydeden Çelebi sözlerini şunları ekledi:

“Yapılacak TBMM Evi, ilimizin turizm destinasyona büyük katkı sağlayacaktır. Her geçen gün büyüyen, gelişen Ağrı’mızı, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasına almak, ilimizin turizm ile kalkınan bir şehir olması için çalışıyoruz. Bu projemiz de Ağrı’mızın değerine değer, turizm potansiyeline güç katacaktır. Bizlere desteğini esirgemeyen ve Ağrı’ya özel bir önem veren TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop’a bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyorum.”

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