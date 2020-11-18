Ali Beyazoğlu mezarı başında anıldı

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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle hayatını kaybeden İl Milli Eğitim Müdürlüğü eski Şube Müdürü Ali Beyazoğlu’nu mezarı başında anıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan, şube müdürü Mehmet Özmüş ve öğretmenlerle birlikte yeni tip korona virüs (Covid19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İl Milli Eğitim Müdürlüğü eski Şube Müdürü Ali Beyazoğlu’nun mezarını ziyaret ederek karanfil bırakıp, dua etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “Başta şube müdürü Ali Beyazoğlu olmak üzere ebediyete intikal etmiş ve görev uğruna şehit olmuş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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