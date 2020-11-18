Savcı Sayan’dan iddia "HDP’ye karşı terörü reddeden Kürt siyasetçiler yeni bir parti kurup Cumhur İttifakına destek verecek"

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak büyük bir iddia ortaya attı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı ve HDP’yi ilgilendiren önemli bir iddiayı takipçileriyle paylaştı. Başkan Sayan, HDP’ye karşı terörü reddeden Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kurup Cumhur İttifakına destek vereceğini açıkladı. Sayan, ortaya attığı iddiayı sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

“HDP’ye karşı birleşen, terörü reddeden, mütedeyyin, muhafazakar, vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler, yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler. Taze ve kesin bilgidir. Haydi hayırlısı.”

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