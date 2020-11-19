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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cam kemik hastası kadın, akülü sandalyesine kavuştu

İHA

Cam kemik hastası kadın, akülü sandalyesine kavuştu

Ağrı’da yaşayan ve yürüme engeli olduğu için akülü sandalyeye ihtiyacı olan Senem Açar, hayırsever iş adamı tarafından gönderilen akülü sandalye sayesinde hayaline kavuştu.
Ağrı’nın merkeze bağlı Fırat Mahallesinde 18 yaşındaki kızıyla beraber yaşadıkları apartmanda yaşam mücadelesi veren yürüme engelli Senem Açar, maddi durumu yetmediği için tekerlekli sandalye alamayınca yetkilere ve hayırseverlere yardım çağrısında bulundu. Senem Açar’ın yardım çağrısına kayıtsız kalmayan İstanbul’da yaşayan Ağrılı hayırsever bir işadamı, Açar’ın hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyeyi kendisine gönderdi. Ağrı Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Harun Kılıç aracılığıyla kendisine ulaşan tekerlekli sandalyeyi görünce büyük mutluluk yaşayan Senem Açar, hayırsever işadamına teşekkürlerini iletti.
“Artık hastaneye gidip gelebilirim”
Daha önce akülü sandalyesi olmadığı için hastaneye gidip gelmekte zorluk yaşadığını söyleyen cam kemik hastası Senem Açar, daha önce kendi imkânlarıyla bahçeye bile çıkamadığını söyleyerek, “Birkaç kişi eve gelip yardım etti. Allah onlardan razı olsun. Akülü arabama kavuştum. Allah, bana bu akülü arabayı gönderen kişiyi hiçbir zaman darda bırakmasın, onu cennetle müjdelesin. Artık hastaneye gidip gelebilirim. Guatrım de var, bunun tedavisi için zorlanmadan hastaneye gidebilirim. Allah hepsinden de razı olsun” ifadelerine yer verdi.
“Engelli vatandaşları eve hapsetmedik”
Ağrı’da bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Harun Kılıç, “Ablamızla görüştük. Bize akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bizde bunu paylaştık. Ağrılı bir iş adamı tarafından İstanbul’dan ilimize gönderildi. Bizde getirip ablamıza teslim ettik. Bu gibi çok çalışmamız oldu. Ağrı’da bulunan engelli vatandaşlarımızın yüzünü hayırsever vatandaşlarımız tarafından güldürdük. Engelli vatandaşları eve hapsetmedik” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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