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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lastikçilerin kış mesaisi başladı

İHA

Lastikçilerin kış mesaisi başladı

Ağrı’da zorunlu kış lastiği uygulamasına geçilmesine sayılı günler kala, oto lastikçilerde lastik değişimi mesaisi başladı.
1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına geçilmesine az bir zaman kala araç sahipleri oto lastikçilerin yolunu tuttu. Ağrı’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riskine ve ani kar yağışına hazırlıklı olmak isteyen sürücüler, lastik işletmelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ikinci el lastiklere de ilginin arttığını belirten oto lastik işletmecisi Mehmet Faruk Doğrul, lastik değişimi sezonunun başlaması işlerimizi de olumlu yönde etkiledi.
‘İşlerimizde yoğunluk oluşmaya başladı’
En geç 1 Aralık 2020 tarihine kadar bütün araç sahiplerinin kışlık lastik değişimlerini yapmaları gerektiğine dikkat çeken oto lastik işletmecisi Mehmet Faruk Doğrul, “Ben lastikçiyim. Sıfır ve ikinci el lastik satıyorum. Lastik değişimi yapıyorum. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte işlerimizde yoğunluk oluşmaya başladı. Araç sahipleri de yazlık lastikleri çıkarıp kışlık lastiklerini takıyor. 1 Aralık 2020 tarihine kadar kışlık lastiklerin takılıp araç bakımlarının yapılması gerekiyor. Aracın 4 lastiğini balans ayarlarıyla beraber 50 TL’ye değiştiriyoruz. Bu aralar işlerimiz bayağı yoğun oluyor.” dedi.
“Araç sahipleri genellikle çıkma lastik tercih ediyor”
Sıfır lastiklerdeki fiyatların yüksek olmasından dolayı araç sahiplerinin genellikle ikinci el lastiklere ilgi gösterdiğini kaydeden Doğrul, “Müşterilerimiz genellikle sıfır lastiklerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle çıkma lastik diye tabir ettiğimiz ikinci el lastikleri tercih ediyor. Sıfır lastik fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çıkma lastik araç sahiplerine daha uygun geldiği için çıkma lastik satışlarımız daha fazla oluyor. Sıfır lastiklerde fiyat aralığı 2 bin 500 TL ile 2 bin 800 TL arasında değişirken bu durum ikinci el lastiklerde 600 TL ile 800 TL arasında değişmektedir. Bundan dolayı araç sahipleri genellikle çıkma lastik tercih ediyor.” ifadelerini kullandı.
Aracının kışlık bakımını yaptırmak için oto lastikçiye gelen sürücü Sadri Kır, kış mevsiminin yaklaşmasından dolayı aracının kışlık bakımlarını yaptırmaya geldiğini söyledi.

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