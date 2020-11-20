AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) üçüncü Danışma Kurulu İstişare Toplantısı, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Danışma Kurulu üyelerinin katılımı ile Üniversite Senato Salonunda yapıldı.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirilen toplantıda tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla birlikte öğrencilerin eğitimöğretimden uzak kalmaması için yaygınlaştırılan uzaktan eğitim ve pandemi sürecinin Ağrı’ya etkileri ele alındı, üniversitenin ve şehrin öncelikleri üzerinde bilgi alışverişinde bulunuldu.

‘Doğudan yükselen ışık’ parolası ile çıkılan yolda üniversitenin gelişiminin her yıl artarak devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitede yürütülen çalışmalar ve gelecek planlamaları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Karabulut, “Bilimin sevgi ile bütünleştiği üniversitemizde 20202021 eğitimöğretim döneminde yüzde 98’lik öğrenci tercih edilirlik oranına ulaşılarak, üniversiteler arasında öğrenci doluluk oranı bakımında ilk sıralarda yer aldık. Her geçen gün artan akademisyen sayısı ile birlikte bilimsel yayın sayısı da önemi oranda artmıştır. Yıllara göre bilimsel yayın verimiz 2017’de 53 iken 2020’nin Ekim ayı itibari ile bu sayı 126’ya ulaştı. URAP Raporuna göre 2000 Sonrası Kurulan Üniversiteler arasında 20162017 döneminde 54 üniversite arasında 92.72 puanla son sırada olan üniversitemiz, 20202021 döneminde 95 üniversite arasında 304.72 puanla 54’üncü sıraya yükseldi. Webometrics’e göre yıllara göre dünya sıralamasında ise 20152016’da 9.280’inci sırada yer alan üniversitemiz 4 yıl gibi kısa bir zamanda büyük bir gelişim göstererek 20192020’de 3.878’inci sıraya yükseldi. Bölge ve ülkemiz üniversiteleri arasında önemli bir yere sahip olan Üniversitemizde bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yaşanan gelişmeler Doğu’nun serhat şehri Ağrı’nın gelişimine de olumlu katkı sağlamaktadır. Ağrı’nın sağlık, turizm ve hayvancılık gibi birçok alandaki gelişimi noktasında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte yürütülen çalışmalara Üniversite olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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