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Ağrı’ya mevsimin ilk karı yağdı

İHA

Ağrı’ya mevsimin ilk karı yağdı

Soğuk havanın en fazla hissedildiği şehirlerden biri olan Ağrı’ya mevsimin ilk karı yağdı.
Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu Ağrı’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabah saatlerine kadar gösterdi. Kar yağışı bazı bölgelerin beyaza bürünmesine neden olurken arabaların üzeri karla kaplandı. Kent merkezini beyaza bürüyen kar yağışı, sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşları şaşırttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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