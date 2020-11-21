Soğuk havanın en fazla hissedildiği şehirlerden biri olan Ağrı’ya mevsimin ilk karı yağdı.

Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu Ağrı’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabah saatlerine kadar gösterdi. Kar yağışı bazı bölgelerin beyaza bürünmesine neden olurken arabaların üzeri karla kaplandı. Kent merkezini beyaza bürüyen kar yağışı, sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşları şaşırttı.

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