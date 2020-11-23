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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuk havalar vatandaşları sakatat ürünlerine yönlendirdi

İHA

Soğuk havalar vatandaşları sakatat ürünlerine yönlendirdi

Ağrı’da soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlü tutan ürünlere yöneldi.
Ağrı’da baş gösteren kuru soğuklar ve ardından mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte, vatandaşlar sakatat ürünleri satan iş yerlerine akın etmeye başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inandıkları sakatat ürünlerini almaya gelen vatandaşlar, soğuk havalarda özellikle kelle paça, tırnak paça ve işkembe gibi sakatat ürünlerinin insan vücudunu soğuğa karşı dayanıklı tuttuğunu söylediler. Sakatat ürünleri satan iş yeri sahibi Hüseyin Argarun, pandemi sürecinden dolayı işlerinde durgunluk yaşandığını ancak bu durgunluğun uzun sürmeyeceğini ve soğukların artmasıyla birlikte işlerinin eskisi gibi yoğun olacağını kaydetti.
Her sene bu mevsimde sakatat ürünlerine büyük bir ilgi olduğunu dile getiren sakatatçı Hüseyin Argarun, “Havaların soğumasıyla birlikte sakatat ürünlerine olan ilgi de arttı. Birkaç gündür havalar soğuduğu için işlerimiz yeni açılıyor. Özellikle pandemiden dolayı işlerimiz sekteye uğramıştı ama havaların soğumasıyla beraber işlerimizdeki yoğunluğunda artacağına inanıyoruz. Sakatat ürünlerine her sene bu mevsimde yoğun bir talep olduğu için o eski ilgiyi tekrar bekliyoruz. Müşteriler tarafından sakatat ürünlerinden en çok tercih edilen ürünler ise genellikle ayak paça ve işkembe dediğimiz ürünler oluyor.” dedi.

"Soğuk havalara karşı sakatat ürünleri insan vücudunu dinç tutuyor"
Her sene kış mevsiminin gelmesiyle birlikte evine sakatat ürünleri almayı ihmal etmediğini belirten Nurettin Kahraman, “Kışın bağışıklık sistemimizi güçlü tutan sakatat ürünlerini almaya geldim. Ağrı’nın havası kış mevsiminde çetin geçtiği için bu ürünlerle bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz. Soğuk havalara karşı sakatat ürünleri insan vücudunu dinç tutuyor. Bu ürünlerden ise işkembe, tırnak paça ve poçik alacağım. Evde bulunan aile üyelerimizle ve misafirliğe gelen konu komşu ile beraber tüketiyoruz. Bu ürünler yıllardır tükettiğimiz güzel ve sağlıklı ürünlerdir.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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