Ağrı’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 17 yaralı

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Ağrı'da içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi. Kazada 17 kaçak göçmen yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'dan Eleşkirt istikametine giden 54 D 6509 plakalı minibüs, Eleşkirt'e 6 kilometre kala yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaklaşık 25 kişilik kaçak göçmen grubunu taşıdığı öğrenilen araçtaki 17 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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