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Milletvekili Çelebi: “Öğretmenlerimiz istikbalimizin mimarlarıdır”

İHA

Milletvekili Çelebi: “Öğretmenlerimiz istikbalimizin mimarlarıdır”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Öğretmenliğin bilgi, tecrübe ve irfanla yeni nesli geleceğe hazırlayan kutsal bir meslek olduğunu belirten Milletvekili Ekrem Çelebi, öğretmenlerin anne ve babadan sonra çocukların hayatına dokunan kişilerin başında geldiğini söyledi. Pandemi döneminde çocukların öğretmenlere daha çok ihtiyacı olduğunu anımsatan Çelebi, “Öğretmenler; geçmişini iyi bilerek geleceğe güvenle bakan, insana ve emeğe saygılı, iyi ahlaklı, milli ve manevi değerlerini bilen, araştıran, okuyan, düşünen ve üreten bireyler olarak istikbalimizin teminatı genç nesillerimizi yetiştirmekte; bireyi ve dolayısıyla toplumu biçimlendiren saygın bir mesleğin temsilcileri olarak, manevi hazzı hiçbir meslekte bulunmayan bir gönül uğraşı yapmaktadır. Gönüllerimizde müstesna bir yerleri olan öğretmenlerimiz, sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği bu onurlu günde değil her gün her şeyin en iyisini hak etmektedir” dedi.
Toplumun geleceğinin, verilen eğitimin başarısı ile değerlendirildiğini, bu başarıda da öğretmenlerin büyük payı olduğunu kaydeden Milletvekili Çelebi, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Yüce gönülleri ile yalnızca öğretici değil eğitici bir rol model de olan öğretmenlerimizin varlığı ile Türkiye, daha çok büyümeye ve aydınlık yarınlara doğru yol almaya devam edecektir. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanımız ve al bayrağımız uğruna görevi başında şehit olan eğitimcilerimiz olmak üzere, hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, istikbalimizin mimarları olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

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