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Müftü Topçu, “Kur’an’ı Kerim'de Baba Örnekleri” konulu seminere katıldı

İHA

Müftü Topçu, “Kur’an’ı Kerim'de Baba Örnekleri” konulu seminere katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan “Sosyal Medyada Aile Eğitimleri” kapsamında Ağrı İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından çevrimiçi seminerler düzenlendi.
Proje kapsamında bu hafta “Kur’an’ı Kerimde Baba Örnekleri” konusuyla düzenlenen çevrimiçi seminerin konuşmacısı, Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu oldu. ADRM koordinatörü Nuri Arslan’ın açılış konuşması sonrası İl Müftüsü Topçu, Kur’an’da peygamberlerin evlatlarıyla olan ilişkilerinden örnekler vererek şunları kaydetti:
“Cenabı Hak buyuruyor ki “Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nûh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, “Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin, inkarcılarla birlikte olma” diye seslendi. O, “Ben, kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım” dedi. Nuh, “Bugün Allah’ın rahmet ettikleri hariç, O’nun azabından korunacak hiç kimse yoktur” dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu.”
Görüldüğü gibi Hz. Nuh son ana kadar oğluna yavrucuğum diye hitap etmektedir. Yine Kur’an’ın ifadesiyle “Nuh, Rabbine seslenip şöyle dedi: “Rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin va’din elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, “Ey Nuh! O, asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı, iyi olmayan bir iştir. O hâlde, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben, sana cahillerden olmamanı öğütlerim” dedi.
Konuşmalarında asıl üzerinde durulması gereken konunun Hz. Nuh’un öz oğlunu Cenabı Hak, Onun ailesinden saymaması olduğunu söyleyen Müftü Topçu, “Oğlu Allah’ı inkâr etti, babasını yani peygamberi inkâr etti, onlara karşı isyan bayrağını çekti. Bu sebeplerle Cenabı Hak, onun kendi ailesinden olmadığını ifade ediyor. Burada din birliğinin ne kadar önemli olduğunu, din kardeşliğinin bir ana babadan olma kardeşliğinin önüne geçtiğini ayeti kerimeden rahatlıkla anlıyoruz. Bugün de bu mesajları bütün Müslümanların çok iyi algılaması lazım. Yani din birliğinin ne demek olduğunu Kur’an’ın evrensel mesajlarının bizlere nasıl bir tesiri olması gerektiğini çok iyi kavrayarak hemen her fırsatta tek yumruk olarak bir ve beraber olmamız gerektiği mesajını da Kur’an bizlere en güzel şekilde vermiş oluyor. Nuh aleyhi selam ve oğlu meselesinde çıkarmamız gereken derslerden birisi de doğru yolda olan bir baba evladının da doğru yola gelmesi için elinden geleni yapmalıdır. Bu uzun bir döneme de yayıla bilir.” İfadelerine yer verdi.
Kur’an’ın genelinde evlat ve ebeveyn ilişkilerinde babacığım ve yavrucuğum ifadelerinin sık kullanıldığına dikkat Çeken İl Müftüsü Tandoğan Topçu, “Çocuğun yaşı ne olursa olsun bu ifadelerin değişmediğini söyleyerek, “”Buda Müslümanlar olarak almamız gereken en güzel örneklerdendir. Temenni ederim ki Cenabı Hak herkese evladıyla ve anne babasıyla sevgili, saygılı ifadeler kullanarak güzel ilişkilerle yaşamayı nasip etsin.” Şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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