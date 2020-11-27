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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden Dünya Bilim Sıralamasına

İHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden Dünya Bilim Sıralamasına

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Standford Üniversitesi’nin açıkladığı ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer alan Prof. Dr. Murat Şentürk ile Amerika’daki Acil Hemşireleri Birliği’nden “Editors In Chief Award” ödülü alan Doç. Dr. Gamze Yılmaz’ı gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.
Stanford Üniversitesi koordinasyonuyla 2019 yılındaki hindeksi, yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralama yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucu farklı alt disiplinlerden dünyadaki yaklaşık 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2’lik dilime giren 160 bin kişiden oluşan liste, Plos Biology Dergisi’nde yayımlandı.
AİÇÜ Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Şentürk, Tıbbi Biyomoleküler Kimya alanında 1570’inci, Genel Fizik alanında 5356’ncı ve Kimya alanında 80 bin 622’nci sırada yer alarak ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesine adını yazdırarak önemli bir başarıya imza attı. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye’den 857 bilim insanının yer aldığı listede üniversitemizden bir bilim insanının bulunmasının memnuniyet verici olduğunu, gösterdiği başarıdan dolayı Prof. Dr. Şentürk’ü tebrik ettiğini söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, ayrıca Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nden Doç. Dr. Gamze Yılmaz’ı da 2019’da Journal of Emergency Nursing’de (SCIExp.) yayınlanan "Using Buzzy, Shotblocker, and Bubble Blowing in a Pediatric Emergency Department to Reduce the Pain and Fear Caused by Intramuscular Injection: A Randomized Controlled Trial" başlıklı makalesi ile Amerika’daki Acil Hemşireleri Birliği’nden aldığı “Editors In Chief Award” ödülünden dolayı kutladı.

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