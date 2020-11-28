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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuk havalar saman satışlarını düşürdü

İHA

Soğuk havalar saman satışlarını düşürdü

Ağrı’da saman ticareti yapan tüccarlar, soğuk havaların baş göstermesi nedeniyle işlerinde büyük düşüşün yaşandığını söyledi.
Yılın ilk karının yağmasının ardından Ağrı'da soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da, saman satışları da durma noktasına geldi. Ağrı ve civar illerden gelen saman tüccarları hem pandemi süreci hem de soğuk havalar nedeniyle işlerinde büyük düşüşün yaşandığını dile getirdiler.

"Havalar soğuk olduğu için vatandaşlar saman almaya gelmiyor"
Saman satışlarında yaşanan düşüşün kendilerini çok zor duruma düşürdüğünü belirten saman tüccarı Cihan Özden, “Sabah saat 4’te kalkıp saman pazarına geliyoruz. Havalar soğuk olduğu için vatandaşlar saman almaya gelmiyor. Havaların soğuk olması işlerimizi olumsuz etkiliyor. Saman satışı yapamıyoruz. Sabah saat 4’te geldiğimiz saman pazarında öğlen 12’ye kadar bekleyip saman satmaya çalışıyoruz. Saman satışlarının olmaması bizi çok zor duruma düşürüyor.’ dedi.

"Soğuk hava ve pandemi nedeniyle saman satışlarında bayağı bir düşüş yaşandı"
Muş Malazgirt’ten saman satmak için Ağrı’da bulunan saman pazarına gelen tüccar Bülent Dinçer, "Saman satmak için Muş Malazgirt’ten sabah saat 3 gibi yola çıkıyoruz. 3 saatlik yolculuktan sonra Ağrı’daki saman pazarına varıyoruz. Soğuk hava ve pandemi nedeniyle saman satışlarında bayağı bir düşüş yaşandı. Biz bu işi zor şartlar altında gerçekleştiriyoruz. Bu işin dışında da yapacak bir işimiz yok. Biz bu işi öğrendik, bu işi biliyoruz. Soğuk havalar nedeniyle üşüyoruz. Arkadaşlarla beraber ateş yakarak soğuğa karşı ısınmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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