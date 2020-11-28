Ağrı’da okey oynatan 2 işletme ile işletmede bulunan 70 kişiye cezai işlem uygulandı

Ağrı’da korona virüs kurallarını hiçe sayarak faaliyetlerine devam eden 2 işletme ile işletme içerisinde müşteri olarak bulunan 70 kişiye ceza kesildi.

Ağrı’da korona virüs kurallarına uymayarak okey ve kâğıt oyunlarının oynatıldığı tespit edilen 2 işletmeye Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde 2 işletme ile işletme sahibi ve iş yerinde müşteri olarak bulunan 70 kişi hakkında cezai işlem uygulandı. Düzenlenen operasyona ilişkin Ağrı Valiliği’nce yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen Korona virüs (Covid19) salgınının yayılmasının önüne geçmek, insan hayatını tehdit etmesini engelleyebilmek amacıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımız tarafından çeşitli alanlarda birçok ilave tedbir kararı alınmış ve uygulamaya konulmuştur. Pandemi önlemleri gereğince açık olması yasaklanan umuma açık 2 iş yerlerinin faaliyette olduğu ve bu işletmelerde okey, kağıt vs. oyunların oynatıldığı ihbarları üzerine, İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce yapılan kontrollerde işletme içerisine girilip kontrol edildiğinde içeride insanların olduğunun tespit edilmesi üzerine; çok sayıda vatandaşın Covid19 tedbirlerine aykırı davranarak okey oynadığı, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görülmüş; 2 işletmede, işletme sahibi ve iş yerinde müşteri olarak bulunan toplam 70 kişiye Umumi Hıfsızsıhha kararlarına istinaden gerekli idari yaptırımlar uygulanmış, iş yerleri hakkında da gerekli tutanak tanzim edilmiştir. Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın sağlığı için, Valiliğimiz koordinesinde ilimizde denetimler aralıksız olarak sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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