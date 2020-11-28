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Ağrı'da okey oynayan 70 kişiye ceza kesildi

DHA

Ağrı'da okey oynayan 70 kişiye ceza kesildi


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymayarak, okey ve kağıt oyunu oynayan 70 kişiye toplam 220 bin 500 TL para cezası kesildi.
Ağrı'da Emniyet Müdürlüğü, Covid-19'la mücadele kapsamında denetimlerini sıklaştırdı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği kapatılan kahvelere yönelik denetim yapan polis, 2 iş yerinde oyun oynandığını belirledi. İş yerlerine baskın düzenleyen polis toplam 70 kişinin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığını tespit etti. Polis, 2'si işletme sahibi 70 kişiye Umumi Hıfsızsıhha kararlarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 220 bin 500 TL para cezası kesti.
Konuyla ilgili Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pandemi önlemleri gereğince açık olması yasaklanan umuma açık 2 iş yerlerinin faaliyette olduğu ve bu işletmelerde okey, kağıt vs. oyunların oynatıldığı ihbarları üzerine, İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce yapılan kontrollerde işletme içerisine girilip kontrol edildiğinde içeride insanların olduğunun tespit edilmesi üzerine; çok sayıda vatandaşın Covid-19 tedbirlerine aykırı davranarak okey oynadığı, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görülmüş; 2 işletmede, işletme sahibi ve iş yerinde müşteri olarak bulunan toplam 70 kişiye Umumi Hıfsızsıhha kararlarına istinaden gerekli idari yaptırımlar uygulanmış, iş yerleri hakkında da gerekli tutanak tanzim edilmiştir. Koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın sağlığı için, Valiliğimiz koordinesinde ilimizde denetimler aralıksız olarak sürmektedir." DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2020-11-28 16:35:30

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