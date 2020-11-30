Ağrı’da kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı

Ağrı’da gece saatlerinde yağan kar ve sabahın erken saatlerinde kenti etkisi altına alan sis, araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Ağrı’da soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Gece saatlerinde yağan kar ile günün ilk ışıklarıyla birlikte kent merkezinde etkisini gösteren sis, vatandaşların ve araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına neden oldu. Kar nedeniyle yollarda buzlanma oluşurken, sisten dolayı görüş mesafesi ise 10 metreye kadar düştü.

‘Sisten dolayı önümüzü görmekte güçlük çekiyoruz’

Ağrı’da taksicilik yapan ve sabah saatlerinde müşterisini almak için yola çıkan taksici Ali Aslan, kar ve sis nedeniyle arabayı kullanmakta zorlandığını söyledi. Kar nedeniyle yollarda buzlanma oluştuğunu kaydeden Aslan, “Görüş mesafesi oldukça düştü. Sisten dolayı önümüzü görmekte güçlük çekiyoruz. Mevsim artık kış mevsimi olduğu için kar yağışının olması normaldir. Bu memlekette kış memleketidir. Zorlu kış mevsimimiz geldi. Biz taksiciler ve araç sürücüleri de oldukça zor anlar yaşıyoruz. Bizim yaptığımız iş kış mevsiminde meşakkatli olan bir iştir. Yollarda buzlandı. Bizi artık uzun ve zorlu bir kış bekliyor. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun.” dedi.

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