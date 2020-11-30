Ağrı’da ana sınıfı ve anaokulları uzaktan eğitime geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da ana sınıfı ve anaokulları uzaktan eğitime geçti

İHA

Ağrı’da ana sınıfı ve anaokulları uzaktan eğitime geçti

Ağrı’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda tüm resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 4 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına karar verildi.
Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirme ve getirdiği öneri üzerine İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu, Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında toplandı. Kurulda alınan kararlar doğrultusunda tüm resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 4 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına karar verildi.
Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “30 Kasım 20204 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki tüm resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında (özel okullar dahil) eğitimöğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, alınan kararların ivedilikle uygulanmasına ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Savcı Sayan: “Bölgeyi MHP ile korkutup HDP’ye mecbur bırakıyorlar"
YEREL HABERLER Savcı Sayan: “Bölgeyi MHP ile korkutup HDP’ye mecbur ...
Milletvekili Çelebi: “AK Parti, bütçeleri faiz bütçesi olmaktan çıkarıp halkın bütçesi yaptı”
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi: “AK Parti, bütçeleri faiz ...
Göçmen martılar Murat Nehri’ni mesken tuttu
YEREL HABERLER Göçmen martılar Murat Nehri’ni mesken tuttu
Ağrı’da kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Ağrı’da kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı
6 çocuklu aile brandayla kaplı evde yaşıyor
YEREL HABERLER 6 çocuklu aile brandayla kaplı evde yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
YEREL HABERLER Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ...
Savcı Sayan: "Kürtlerle ilgili problemler MHP ile birlikte çözülür"
YEREL HABERLER Savcı Sayan: "Kürtlerle ilgili problemler MHP ile ...
Ağrı'da okey oynayan 70 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Ağrı'da okey oynayan 70 kişiye ceza kesildi
Ağrı’da okey oynatan 2 işletme ile işletmede bulunan 70 kişiye cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Ağrı’da okey oynatan 2 işletme ile işletmede bulunan ...
Soğuk havada hasta annesi için balık avına çıktı
YEREL HABERLER Soğuk havada hasta annesi için balık avına çıktı
Soğuk havalar saman satışlarını düşürdü
YEREL HABERLER Soğuk havalar saman satışlarını düşürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X