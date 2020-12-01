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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuk havalar nedeniyle dereler donmaya başladı

İHA

Soğuk havalar nedeniyle dereler donmaya başladı

Ağrı’da kar yağışının ardından etkili olan kuru soğuklar nedeniyle dereler donmaya başladı.
Ağrı merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kalender Köyü’nde soğuk havalar nedeniyle dereler buz tutmaya başladı. Havaların soğumasıyla birlikte içerde besledikleri hayvanlarını derede sulayan vatandaşlardan Enver Köçer, derelerin buz tutmaya başladığını ve tamamen donması halinde de buz tabakalarını kırarak hayvanlarının su ihtiyacını gidereceğini belirtti.

"Dere de soğuklar nedeniyle donmak üzere"
Kış mevsiminde çeşmelerinin buz tuttuğunu ve bundan dolayı hayvanlarını sulamak için dereye getirmek zorunda kaldığını kaydeden Enver Köçer, derelerin donması halinde ise oluşan buz tabakalarını kırarak hayvanlarının su ihtiyacını gidermeye çalıştığını söyledi. Köçer, “Ağrı’da havalar soğumaya başladı. Biz de bu soğuk havalardan dolayı artık hayvanlarımızı meralarda otlatmaya çıkarmıyoruz. Hayvanlarımızı içerde besliyoruz. Hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılamak için dereye getiriyoruz. Dere de soğuklar nedeniyle donmak üzere. Kış mevsiminde hayvanlarımızı içerde sulamamız gerekiyor ama havaların çok soğuk olmasından dolayı çeşmelerimiz donuyor. Biz de mecburen derede oluşan buz tabakalarının bir kısmını kırarak hayvanlarımızı bu alanda sulayacağız. Bütün kış boyunca bu şekilde idare edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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