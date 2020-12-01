Şampiyon Tenisçilerden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir’e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon Tenisçilerden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir’e ziyaret

İHA

Şampiyon Tenisçilerden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir’e ziyaret

Batman’da düzenlenen 18 Yaş altı Doğu ve Güneydoğu turnuvasında şampiyon olan Erkek tenis takımı Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir’i ziyaret etti.
2327 Kasım 2020 tarihleri arasında TTF Tenis kortlarında 18 yaş altı Doğu ve Güneydoğu Türkiye Takım şampiyonası, 2. Etabı 12 ilden 60 erkek 50 kadın sporcunun katılımıyla Batman ilinde yapıldı.
Ağrı’yı temsilen turnuvaya katılan Erkek tenis takımı tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyon olma başarısı elde ettiler.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Batman’dan şampiyon olarak dönen şampiyon sporcuları makamında ağırlayarak, “110 sporcu arasında büyük bir başarıya daha imza atan şampiyon sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz. Son yıllarda tenis branşında elde edilen başarılarınız bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah bu başarılarınızı uluslar arası müsabakalarda da hep birlikte göreceğiz. Bizler size yürekten inanıyor, başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soğuk havalar nedeniyle dereler donmaya başladı
YEREL HABERLER Soğuk havalar nedeniyle dereler donmaya başladı
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
YEREL HABERLER Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla ...
Ağrı’da ana sınıfı ve anaokulları uzaktan eğitime geçti
YEREL HABERLER Ağrı’da ana sınıfı ve anaokulları uzaktan eğitime ...
Savcı Sayan: “Bölgeyi MHP ile korkutup HDP’ye mecbur bırakıyorlar"
YEREL HABERLER Savcı Sayan: “Bölgeyi MHP ile korkutup HDP’ye mecbur ...
Milletvekili Çelebi: “AK Parti, bütçeleri faiz bütçesi olmaktan çıkarıp halkın bütçesi yaptı”
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi: “AK Parti, bütçeleri faiz ...
Göçmen martılar Murat Nehri’ni mesken tuttu
YEREL HABERLER Göçmen martılar Murat Nehri’ni mesken tuttu
Ağrı’da kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Ağrı’da kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı
6 çocuklu aile brandayla kaplı evde yaşıyor
YEREL HABERLER 6 çocuklu aile brandayla kaplı evde yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
YEREL HABERLER Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X