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Ağrı'da kurulan çağrı merkezi, 460 kişiye ekmek kapısı oldu

DHA

Ağrı'da kurulan çağrı merkezi, 460 kişiye ekmek kapısı oldu


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da, özel bir şirket tarafından 2017 yılında devralınan çağrı merkezi, İŞKUR'un da desteği ile istihdam ettiği 460 kişinin iş kapısı oldu. Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yatırımcıların ilgisini çeken Ağrı'da hayata geçirilen projeler istihdama da önemli katkı sağlıyor.
Kağızman Caddesi'nde kurulan çağrı merkezinde, İŞKUR'un engellilere yönelik iş başı eğitim programlarından faydalanılarak engelli personel alımı da yapılırken, yıl sonu itibari ile personel sayısının 750 kişiye çıkarılması hedefleniyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında çağrı merkezinde istihdam edilen 9 engelli ile yine kendileri aracılığı ile istihdam edilen diğer personelin durumunu kontrol eden İŞKUR Ağrı İl Müdürü Gıyas Güven, istihdam edilen personelin tamamına yakınının en az lise mezunu olmak üzere ön lisans ve lisans mezunu olduğunu söyledi.
'25 OLAN PERSONEL SAYISI 460'A ÇIKTI'
Kurum olarak kentteki istihdam sorunun çözümü konusunda adım atan girişimcilere verdikleri desteğin süreceğini ifade eden Güven, "Şu anda burada bulunduğumuz çağrı merkezinde 400'den fazla arkadaşımız çalışıyor. Bu arkadaşlarımızın içinde 9 engelli bulunmakta. Bu çağrı merkezi ilk kurulduğu zaman İŞKUR'un destek, teşvik ve katkılarıyla adım adım büyüdü. İlk başladığı zamanlarda 25 kişilik bir personel sayısından 460'a ulaştı. Bugüne kadar burada çalışan personelin hepsi ilk önce İŞKUR'un desteklerinden faydalanıyor. Daha sonra firmanın bünyesinde çalışmaya devam ediyorlar. Biz istihdam garantili kurslarımız, iş başı eğitim programlarımızla, bu elemanların maaş ve sigorta yüklerini üzerimize alıyoruz. Belli bir süreden sonra ise firma maaşlarını ödüyor biz ise sigortalarını ödemeye devam ediyoruz" diye konuştu.
'PANDEMİ DÖNEMİNDE PERSONEL SAYISINI İKİYE KATLANDI'
Pandemi döneminde uzaktan eğitim sisteminin de devreye girmesi ile abone sayılarında artış olunca personel sayısını iki katına çıkardıklarını vurgulayan Çağrı Merkezi Operasyon Müdürü Hakan Kartal, şunları söyledi:
"Biz 2017 yılında çağrı merkezini devraldık. Firma olarak genelde Doğu bölgelerine yatırım yaparak buralardaki istihdamı artırmayı amaçlıyoruz. Bu çağrı merkezini devraldığımızda 200 personelimiz vardı. Bu sayıyı 300'e çıkardık. Pandemi döneminde internet kullanıcı sayısı artınca ve EBA sisteminin devreye girmesi ile birlikte abone sayımız arttı. Bu sayının artması ile birlikte de istihdam sayımızı iki katına çıkardık. İstihdam konusunda İŞKUR'un önemli katkısı bulunmakta. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Ağrı'ya 1500 kişilik çağrı merkezi yapılmasını istedi. İnşallah bu sayıyı yakalayacağız. Şu anda biz 460 personelle Ağrı'da istidama katkı sağlıyoruz. Bu çalışan personelimizin yüzde 80'i kadın. Hedefimiz istihdam sayısını 750 kişiye çıkarıp yılı kapatmak istiyoruz. Tabi bunların yanında en önemli desteği devletten alıyoruz. Bu desteklerden İŞKUR üzerinden personel temin ederek faydalanıyoruz. İŞKUR bize 6 ay süre ile personel temini sağlıyor. Biz de bu sürenin sonunda bu arkadaşlarımızı kadromuza katıp yolumuza devam ediyoruz."
'İMKANLAR ÇOK İYİ'
Çağrı merkezinin iş imkanı olarak Ağrı için oldukça önemli olduğunu kaydeden engelli personelden Nesih Altay ise çalışma koşullarından oldukça memnun olduklarını belirtti. Altay, "İki yıl önce İŞKUR üzerinden çağrı merkezinde çalışmaya başladım. Şu an şirketin kadrolu elemanı olarak devam ediyorum. Bize bu imkanı sunan İŞKUR yetkililerine çok teşekkür ederiz. Burada bütün imkanlarımız çok iyi" dedi.
Öte yandan 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle çağrı merkezinde çalışan 9 engelli personele çikolata ve çiçek hediye edildi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2020-12-02 08:36:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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