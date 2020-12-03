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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrılı kick boksçular milli sporcu olmak için ter döküyor

İHA

Ağrılı kick boksçular milli sporcu olmak için ter döküyor

Ağrılı kick boksçular, milli sporcu olabilmek için korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yeteneklerini geliştirmek için ter döküyor.
Türkiye’de son yıllarda popüler sporlar arasında olan ve kadınlar tarafından da ilgi gören kick boksta yeteneklerini keşfeden Ağrılı sporcular, milli sporcu olabilmek için pandemi dönemi olmasına rağmen müsabakalara katılabilmek amacıyla sıkı antrenmanlar yaparak yeteneklerini geliştiriyor. Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda daha önce defalarca şampiyonluk elde eden sporcular, pandemiden sonra başlayacak olan tüm yarışmalara katılmayı hedefliyor.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kick boks antrenörlüğü yapan Hüseyin Oflaz, 2014 yılından beri Ağrı’da kick boks çalışmaları yaptıklarını ve bu çalışmalar neticesinde birçok başarı elde ettiklerini söyleyerek, pandemi nedeniyle şu anki çalışmalarını sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Her yaştan öğrenciye eğitim verdiklerini ifade eden Oflaz, “2014 yılından beri Ağrı’da kick boks çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarını ileriki yıllarda almaya başladık. 9 Türkiye şampiyonluğumuz, 1 Avrupa şampiyonluğumuz ve Güney Afrika şampiyonluğumuz var. 70 tane kick boks sporcumuz şu an çalışıyor. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Pandemi olmasına rağmen katılım sayımız çok iyi. Pandemiden dolayı şu an sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Çok uzak mahalleden gelen sporcularımız var. Kız sporcularımız var. Küçük veya büyük yaş gözetmeksizin ders veriyoruz“ şeklinde konuştu.

“Ağrı’da kızların spora ilgisi çok iyi”
Pandemiden sonra yapılacak olan tüm kick boks maçlarına katılmak istediklerini ve hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonlukları hedeflediklerini söyleyen kick boks antrenörü Hüseyin Oflaz, “Ağrı’da kızların spora ilgisi çok iyi. 2020 yılında Türkiye şampiyonu olan hatta Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazanan bir kız sporcumuz var. Fakat pandemiden dolayı bütün faaliyetler iptal olunca biz de askıya aldık. Kick Boks Olimpiyat Komitesi tarafından seçildi. Eğer ki olimpiyat sporu olarak faaliyetler başlarsa Allah’ın izniyle olimpik sporcular çıkarmayı düşünüyoruz. Hedefimiz şu anda o. Pandemiden sonra federasyonumuzun yayımlayacağı bütün maç programlarına katılmayı düşünüyoruz. Öncelikle Türkiye Şampiyonası, Açık Türkiye Şampiyonası ne varsa hepsine katılmayı düşünüyoruz. Şimdiden hazırlık yapmaya başladık. Yarışmaya katılacak kapasitede öğrencilerimiz var. Allah’ın izniyle onlarla beraber güzel çalışmalar yapıp Türkiye ve Avrupa şampiyonu olacağız. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na yaptığı yardımlardan dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ama sadece bunlarla kalmamamız lazım, Ağrılı işadamlarından bütün spor dallarına yardım ve destek bekliyoruz” dedi.

“Dövüş sporu olduğu için bu spora önyargıyla bakıyorlar”
8 yıldır kick boks ile ilgilenen ve üç defa Türkiye şampiyonluğu elde eden 24 yaşındaki Serhat Akçay, savunma sanatını öğrenmek için başladığı kick boks sayesinde milli sporcu olma başarısı elde ettiğini vurgulayarak, “17 yaşından beri bu sporla ilgileniyorum. 3 defa Türkiye şampiyonu oldum. 6 defa Türkiye ikinciliğim oldu. Türkiye üçüncülüğüm var. Milli sporcuyum, Avrupa Kupası üçüncülüğüm ve Uluslararası ikinciliğim var. 2018 Dünya sıralamasında ilk ona girdim. Aslında Bu sporu kendimi savunmak amacıyla seçtim. Bana büyük faydası oldu. Türkiye şampiyonu oldum, daha sonra milli sporcu oldum, üniversiteye direkt gitme hakkı kazandım. Herkesin bu sporu yapması tavsiyemdir. Dövüş sporu olduğu için bu spora önyargıyla bakıyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Şu an destek bekliyoruz çünkü günümüzde herkes takım sporlarına destek veriyor diğer sporlar bu şekilde ikinci basamağa düşüyor” açıklamasını yaptı.

“Bu spora kadınların daha çok gelmesi gerektiğini düşünüyorum”
Kick boksun özellikle kadınlara gerekli bir özgüven sağlayacağını ve mezun olduktan sonra kadınlara yönelik kick boks dersleri vermeyi hedeflediğini söyleyen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekolulu son sınıf öğrencisi Rojda Aslan, “Bu spora kadınların daha çok gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadınların kendini savunmasının kadına şiddetin arttığı bu zamanlarda çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Severek yapıyorum. Alanımda kendimi geliştirmek istiyorum. İleride yapacağım meslek dalında da bu şekilde devam etmek istiyorum ve bunun için çalışıyorum. Buraya kick boks uzmanlığımı almak için geliyorum. İleride de kadınlara yönelik ders vermeyi hedefliyorum. Buradan tüm kadınlara içtenlikle sesleniyorum. Hiçbir şekilde kimseye kulak asmadan bu sporu kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem sizin için hem de geleceğimiz için çok faydalı olacaktır. Size gerekli bir özgüven sağlayacaktır, kesinlikle deneyin” ifadelerine yer verdi.

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