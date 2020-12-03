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Başkan Sayan: “Gündemi değiştirmek için gizli bilgiyi sızdırdılar”

İHA

Başkan Sayan: “Gündemi değiştirmek için gizli bilgiyi sızdırdılar”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilgilendirme notunu paylaşarak menfaat elde etmeye çalıştığını iddia etti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yönelik IŞİD militanlarınca suikast hazırlığı yapıldığı ve bu nedenle aldığı bilgilendirme notunu sızdırdığını iddia ederek gündemi değiştirmeye çalıştıklarını, aynı notu kendisinin de aldığını ancak notta belirtilen gizlilik ibaresine sadık kaldığını söyledi. Belediye Başkanı Sayan, CHP gündeminde bulunan orduya hakaret iddialarının üstünü kapatmak için bilgileri sızdırdıklarını söyleyerek, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
“Orduya hakaret ve teşkilatlarındaki zincirleme tecavüz olaylarının üstünü kapatmak için, hepimize gelen, gizli kalması gereken bilgileri sızdırdılar. Neden bugün. İmamoğlu’na iletilen bilgilendirme notunun aynısı yetkililer tarafından bana da iletildi. Ama biz nottaki gizlilik ibaresine sadık kaldık. Yandaş medyamız da haber yapmadı. Ama candaş medya kıyametleri koparıyor. Anlaşılan, orduya hakaret ve tecavüz gündemi onları sarsmış.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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