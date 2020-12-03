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AİÇÜ, özel gereksinimi olan muhataplarının hayatını ışığıyla aydınlatıyor

İHA

AİÇÜ, özel gereksinimi olan muhataplarının hayatını ışığıyla aydınlatıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Engelsiz Yaşam Merkezi, yüzme eğitimi kursları ve engellilere yönelik yapılan düzenlemeler sonucu alınan Engelsiz Erişim Ödülleri ile engellilerin hayatını Doğudan yükselen ışığıyla aydınlatıyor.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, özel gereksinimi olan tüm muhatapların sabır ve çabalarını takdir ettiklerini, yaşamı paylaşan çalışmalarla onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
AİÇÜ’nün ‘Doğudan yükselen ışık’ parolası ile yaptığı çalışmalarla engelli vatandaşların hayatına ışık tuttuğunu belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Serhat Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla Üniversitede kurulan Engelsiz Yaşam Merkezinde verilen eğitim sonrası istihdam edilen engellilerin hem meslek sahibi olduğunu hem de ürettikleri karton bardak, ıslak mendil ve peçete ile ekonomik ve sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılma imkânı bulduğunu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna alınan engelli asansörü ile de yüzme eğitimini rahatlıkla gerçekleştirebildiklerini ifade etti.
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel etkinliklere ulaşımlarında farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği Engelsiz Üniversiteler Ödül Törenlerinde farklı kategorilerde aldığı ödüllerle engelli dostu üniversite yapısını daha da güçlendirdi. Bunun yanı sıra yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yüzme eğitimi verdiğimiz engelli çocuklarımız, katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle hem Ağrı’ya hem de Üniversitemize büyük bir gurur yaşattılar. Üniversite olarak, özel gereksinimi olan bireylerin sosyal yaşama daha fazla katılmasını sağlayarak toplumsal hayattaki görünürlüklerini artırmak amacıyla yürüttüğümüz ve muhataplarımız tarafından da olumlu karşılanan faaliyetlerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz” diye konuştu.
Prof. Dr. Karabulut, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bir araya geldiği engelli çalışanlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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