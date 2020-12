Ağrılı kadınlar atık cam ve şişeleri sanat eserine dönüştürüyor

Ağrı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Cam Sanatı Kursunda eğitim gören kadınlar, atık cam ve şişeleri geri dönüşüm yoluyla sanat eserine dönüştürüyor.

Ağrı Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından, kadın istihdamının arttırılması ve kadınların ev ekonomisine destek olabilmeleri amacıyla açılan Cam Sanatı Kursunda, kadınlar atık malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak sanat eserine dönüştürüyor. Kursa katılım sağlayan kursiyerler el becerilerini de geliştirerek atık cam ve şişeleriden geri dönüşüm yoluyla hediyelik eşyalar ortaya çıkarıyorlar. Bu sanatı maddi gelir imkânı olarak da kullanabilen kadınlar, stresle başa çıkmak için de etkili bir yöntem olduğunu düşünüyor.



“Ağrılı kadınlarla bu işe bir el koyalım istedim”

Halk Eğitim Merkezi’nde Cam Sanatı Kursu öğretmeni olan Adalet Aslan, Bursa’da 5 yıl atölyelerde görev aldıktan sonra memleketi olan Ağrı’ya dönerek Ağrılı kadınlarla bu sanatı icra etmek istediğini ve Halk Merkezi tarafından cam sanatı atölyesinin açılmasıyla beraber, cam, çini ve seramik yapmaya başladıklarını söyledi. Korona virüs nedeniyle 15 kişilik sınıfların 9 kişiye düşürüldüğünü ve hijyen kuralları çerçevesinde çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Adalet Aslan, “Üniversiteyi bitirdikten sonra Bursa’da 5 yıl kadar atölyelerde görev aldım. Ağrılı olduğum için daha sonradan kendi memleketimde, Ağrılı kadınlarla bu işe bir el koyalım istedim. 7 yıl kadar Ağrı’da yapıyorum bu mesleği. Halk Eğitim Merkezi’nde böyle bir atölye kurulduktan sonra, cama yöneldik. Cam Çini ve seramik yaparak devam ediyoruz. Kurslarımız 15 kişilik gruplar halinde oluyor. Haftanın beş günü kursiyerler devam ediyor ama şu an pandemiden dolayı sayı dokuza indirdik. Bütün tedbirler alındıktan sonra dokuz kişilik gruplarla devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.



“Kadınlarımız o kadar marifetli ki onlara verilen her şeye değer katıp bize geri sunuyorlar”

Asıl amaçlarının atık malzemelerin geri dönüşümünü sağlamak olduğunu ve bunu yaparken kadınların el becerilerini kullanarak atıkları sanat eserine dönüştürdüklerini söyleyen adalet Aslan, kadınların hünerleriyle çok güzel işler ortaya çıkardıklarına dikkat çekerek, “Aslında iki amacımız var. İlk amacımız geri dönüşüm yapmak. Yani doğadaki hiçbir şeyi atmıyoruz, dönüşüm projelerine destek amacıyla soda şişeleri, onun dışında kullanan herhangi meşrubat şişeleri, Şurup şişeleri bunları kırıp boncuk haline getiriyoruz. Bir de Paket cam dediğimiz bir şey var. Özel camlarımız bunlar. Bunları da Denizli’den temin ediyoruz. Onlara da aynı şekilde ateşte ısıtarak şekil vererek takılar yapıyoruz. Sadece bir meslek olarak değil de bizim ailedeki insanların gerçekten buna ihtiyacı var. Kadınların buna ihtiyacı var. Kadınlar yetersiz, evden çıkmasınlar, bir şey yapmasınlar, evde oturup çocuk baksınlar algısını kırmayı hedefliyoruz. Bu böyle olmamalı. Çünkü gerçekten kadınlarımız o kadar marifetli ki onlara verilen her şeye değer katıp bize geri sunuyorlar" ifadelerine yer verdi.

Kursiyerlerin bu sanatı öğrenmek için çok hevesli olduklarını söyleyen Adalet Aslan, “48 yaşında bir öğrencimiz var, geçenlerde kızı bizim misafir öğrencimiz oldu. Bana dedi ki, hocam biz bunu nereden temin edebiliriz,annem bunu evde de yapmak istiyor. Bir ara kursumuz tatil olmuştu ve kursiyerim sürekli beni arayıp hocam ben rüyamda sürekli boncuk yapıyorum, kursu açın dedi. Yani o kadar istekli ki kursa sürekli devam etmek istiyorlar. Kurslarımız üç ay sürüyor ama kursiyerlerimiz daha fazla olmasını istiyor.” dedi.



“Bu sanatı bir terapi olarak görüyorum”

Cam Sanatı Kursunun stres atmakta etkili bir yöntem olduğuna dikkat çeken Aslan, birçok kursiyerinin takıntılarından bu sanat sayesinde kurtulduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlar bununla uğraşırken hemstres atıyor hem de yoğunlaştı kları için başka bir şey düşünemiyorlar. Yani ben bu sanatı bir terapi olarak görüyorum. Çünkü kursiyerlere gerçekten iyi geliyor. Şöyle bir örnek verebilirim, bir küserim var ya temizlik hastasıydı, evde sürekli temizlik yapıyordu. Gergin oluyor ister istemez. Onun kızı ile de görüşmüştüm. Bana Bu sanatın annesine çok iyi geldiğini söyledi. “

Cam Sanatı Kursunun İŞKUR destekli olduğunu ve kursiyerlerin bu sayede bir miktar para aldıklarını ifade eden Adalet Aslan, “Kursunuz şu an İŞKUR destekli. Küçük bir harçlık veriyor kursiyerlere. Tabi bu da onlar için iyi oluyor. Hem daha istekle geliyorlar hem de azda olsa malzeme temini yapabiliyorlar. Ama maalesef ki bizim malzemelerimiz biraz pahalı bu nedenle desteğe ihtiyacımız var.” sözlerini kullandı.



“Bu sanat sayesinde stres atıyorum”

Cam Sanatı Kursunda eğitim gören kursiyerlerden biri olan Yüksel Samur, bu sanatı yaptıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini belirterek, “Belli bir süre sonra insan bir şey yapmak istiyor. Ben de bir şey yapmak istedim. Halk Eğitim Merkezi’ne başvurdum. Daha sonra hocamızla beraber İŞKUR’a gidip kaydımızı yaptık. 2 aydır buradayım, kurs süresi 3 ay. Keşke daha uzun süre burada kalabilsek. Bu sanat sayesinde stres atıyorum, evime daha fazla konsantre oluyorum. Bakış açım daha fazla değişiyor. Gittikçe kendimi daha fazla iyi hissetmeye başladım. Evde de yapmak istiyorum ama öyle bir imkanım yok. Maddi imkanlardan dolayı o makinayı alamıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

