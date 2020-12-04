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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrılı şampiyon tenisçiler milli takıma seçilmek için ter döküyor

İHA

Ağrılı şampiyon tenisçiler milli takıma seçilmek için ter döküyor

Ağrılı şampiyon tenisçiler milli takım formasını terletmek için korona virüs gölgesinde antrenmanlarını sürdürüyor.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Ağrılı tenisçiler, milli takım formasını giymek için antrenmanlarını korona virüs kurallarına uyarak gerçekleştirmeye devam ediyor. Türkiye geneli gerçekleştirilen turnuvalarda birçok başarı elde eden Ağrılı tenisçilerin sıradaki hedefi ise milli takım formasını terletmek. Korona virüs pandemisine rağmen bu hedeflerine ulaşmak isteyen genç tenisçiler yoğun çaba harcıyorlar.

"Hedefimiz birçok sporcumuzu milli takıma kazandırmak"
Korona virüs salgını nedeniyle birçok ailenin çocuklarını tenise göndermeye korktuğunu kaydeden antrenörü Fırat Balkis, “Korona virüs nedeniyle sporcu sayımızda bir eksilme oldu. Aileler çocuklarını pandemi riskinden dolayı antrenmanlara göndermiyor. Tenis sporu diğer spor dallarına oranla daha az temas gerektiren bir spor olsa da aileler çocuklarını korktukları için gönderemiyor. Ama biz gelen sporcularımızla aynı azim ve tempoyla antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Şu anda müsabakalara hazırlanıyoruz ve katılacağımız müsabakalar öncesi antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. En son katıldığımız müsabaka Batman’da yapıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2. Aşama 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'na katıldık ve orada namağlup bir şekilde şampiyon olduk. Şimdi ise bölgeyi temsilen İstanbul’da yapılacak olan finallere gitmeye hak kazandık. Hedefimiz birçok sporcumuzu milli takıma kazandırmak” dedi.

Aslan: "Milli takımın sporcusu olmak istiyorum"
11 yıldır tenis sporunu yapan 16 yaşındaki Mehmet Semih Aslan, “5 yaşında tenis sporuna başladım. 5 yaşından beri arkadaşlarımla beraber tenis sporu yapıyoruz. Öğrenmesi zor ama çok zevkli olan bir spor. 11 yıldır bu sporu ilk günkü zevk ve heyecanla yapıyorum. Türkiye şampiyonalarında iyi bir derece alarak milli takımın sporcusu olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Çınar: "Tenis benim hayatımda hep var olacak"
Tenise yeni başladığını ve ilerleyen dönemlerde de tenis oynamayı bırakmayacağını belirten Asmin Zelal Çınar, tenisin hayatına çok büyük katkılar sunduğunu söyledi. Tenis sayesinde spora başladığını ve bunun için çok mutlu olduğunu dile getiren Çınar, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
“Ben daha önce hiç spor yapmamıştım. Hep ders çalışan bir öğrenciydim. Ama tenis sporuyla uğraşma fikri bende hep vardı. Yaklaşık 89 aydır antrenmanlara başladım. Korona virüs kurallarına uyduğumuz için çok zorlanmadık. Ben ve bütün arkadaşım korona virüs kurallarına tam anlamıyla uyarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Ben tenis sporunu gerçekten çok seviyorum ve hayatıma gerçekten çok büyük katkısı oldu. Tenise başladıktan sonra düzenli olarak spor yapmaya başladım. Şu an için düzenli bir şekilde tenis yapmak istiyorum. İlerleyen dönemlerde de tenis sporu benim hayatımda hep var olacak.”

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