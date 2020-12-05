Ağrı'da yangın faciası; baba ve 2 çocuğu öldü (2)

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CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Ağrı´da evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba Özgür Murat ile çocukları Esmanur Murat ve Berat Murat'ın cenazeleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Baba ve çocukarının cenazeleri, otopsi işleminin ardından Ağrı'da toprağa verilecek.

Yangından yaralı kurtarılan anne ve 2 çocuğunun tedavileri ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2020-12-05 17:14:05



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