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Ağrı'da yangın faciası; baba ve 2 çocuğu öldü (2)

DHA

Ağrı'da yangın faciası; baba ve 2 çocuğu öldü (2)


CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ
Ağrı´da evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba Özgür Murat ile çocukları Esmanur Murat ve Berat Murat'ın cenazeleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Baba ve çocukarının cenazeleri, otopsi işleminin ardından Ağrı'da toprağa verilecek. 
Yangından yaralı kurtarılan anne ve 2 çocuğunun tedavileri ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2020-12-05 17:14:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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