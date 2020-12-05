Ağrı'da yangın faciası; baba ve 2 çocuğu öldü (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BABA ÇOCUKLARI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Ağrı'da evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden Özgür Murat ile çocukları Esmanur ve Berat'ın Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri akşam saatlerinde tamamlandı. Baba ve 2 çocuğunun cenazesi karayoluyla Ağrı´nın Baloluk köyüne getirildi. Köy camiinde kılınan cenaze namazı sonrası baba ve çocukları köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2020-12-05 21:39:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.