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Türk Kızılayı kısıtlamadan muaf olan personelleri ve vatandaşları unutmadı

İHA

Türk Kızılayı kısıtlamadan muaf olan personelleri ve vatandaşları unutmadı

Kızılay Ağrı Şubesi gönüllü ekipleri, hafta sonu kısıtlamasından muaf olan ve sahada çalışma yapan emniyet personelleri ile belediye çalışanları ve taksi şoförlerine sıcak çorba ikramında bulundu.
Cuma günü tüm Türkiye’de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla birlikte sahaya inen ve kısıtlamanın birinci gününde ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşayan vatandaşların imdadına yetişen Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri, yasağın 2’nci gününde ise kısıtlama kapsamına girmeyen kişilere çorba ikram etti. 2 günlük kısıtlama boyunca çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Kızılay Ağrı Şube Müdürü Feramuz Alpaslan, yaptıkları çalışmalardan dolayı vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

"İnsanların içini ısıtan güzel bir etkinlik oldu"
Bu tür çalışmaları Kızılay gönüllü ekipleri olarak sürekli yaptıklarını ancak sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde bu çalışmaların daha da anlam kazandığını dile getiren Alpaslan, “Malumunuz bu 2 günlük hafta sonunu kapsayan bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Biz de bu kısıtlamalar neticesinde dünden beri Kızılay ekibi olarak sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dün ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza gıda destek kolileri dağıttık. Bugün de sahada çalışan ve kısıtlamadan muaf olan emniyet çalışanlarına, belediye çalışanlarına ve taksi şoförlerine havaların da soğuk olması nedeniyle sıcak çorba ikramında bulunduk. Sahada çalışan personellerden ve vatandaşlardan çok güzel ve olumlu tepkiler aldık. İnsanların içini ısıtan güzel bir etkinlik oldu. Sıcak çorba ikramı havaların soğuk olmasından dolayı daha da anlamlı bir hal aldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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