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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemiden dolayı dışardan almak istemediği kazları sanayi sitesine kurduğu çiftlikte besliyor

İHA

Pandemiden dolayı dışardan almak istemediği kazları sanayi sitesine kurduğu çiftlikte besliyor

Ağrı Sanayi Sitesinde kaporta ustası olarak çalışan Ufuk Yıldız, korona virüs nedeniyle daha güvenli ve sağlıklı olması için tüketmek istediği kazları sanayi sitesinin bahçesine kurduğu çiftlikte besliyor.
Ağrı Sanayi Sitesinde kaporta ustası olarak çalışan 22 yaşındaki Ufuk Yıldız, korona virüs salgını nedeniyle daha sağlıklı ve hijyenik olması amacıyla sanayi sitesine kurduğu çiftlikte kaz yetiştiriciliği yapıyor. Pandemi döneminde dışarıdan yiyecek ve içecek alımının riskli olduğunu söyleyen Yıldız, tüketmek için beslediği kazların kesimini de kendisi yapıyor.

“Virüsten dolayı dışarıdan alıp getirmek istemiyoruz”
Korona virüs nedeniyle tüketmek istedikleri kazları dışarıdan satın almak yerine sanayi sitesine kurduğu çiftlikte beslemeye başladığını ve şu an 5 tane kazın bakımıyla ilgilendiğini söyleyen Ufuk Yıldız, “Mesleğim kaporta üzerine, kaporta ustasıyım. Geçen sene hindi besliyorduk. Hindiye yem yetiştiremediğimiz için bu sene kaz aldık. Virüsten dolayı dışarıdan alıp getirmek istemiyoruz. Virüs de bizi bayağı sıktı zaten. Çarşıya bile doğru düzgün çıkamıyoruz. En iyisi kendimiz alıp besleyelim, kendimiz keselim dedik. Bu şekilde daha da sağlıklı buluyoruz bunu” şeklinde konuştu.

“Özellikle köylerden sanayiye gelen insanlar çok şaşırıyor”
Sanayiye gelen müşterilerin şaşkınlık ve ilgi ile karşıladıkları kazlarla araçlarının tamirini beklerken vakit geçirdiği söyleyen Ufuk Yıldız, özellikle köylerden gelen vatandaşların dikkatini çektiğini vurgulayarak, “Sağ olsun sanayi esnafı da gelip kazlara yem falan veriyor. Onlar da çok ilgili kazlara karşı. Özellikle köylerden sanayiye gelen insanlar çok şaşırıyor. Şehir merkezinde ve özellikle bir sanayi sitesinde bu kazların olması onların dikkatini çekiyor” ifadelerine yer verdi.
Daha önceden yetiştirdiği hindilere göre kaz bakımının daha kolay olduğunu dile getiren Yıldız, ailesinin de kazlarını bakımını yapmak için hafta sonları sanayiye geldiğini belirterek, “Kazların çok ağır bir bakımı yok. Sadece yemlerini ve sularını veriyorum. Hindiye göre daha az yiyorlar. Biz özellikle kışın beslemeyi tercih ettik, Kış hayvanı olduğu için kış mevsiminde eti daha lezzetli oluyor. Dışarıya satmayı düşünmüyoruz. Bizden bu hayvanları satın almak isteyenler oluyor ama biz satmıyoruz. Bu çiftliği sanayiye kurmak babamın fikriydi. Biz de çocukları olarak devam ettiriyoruz. Mesela hafta sonu ailemle birlikte dışarıya çıktığımız zaman onlar da gelip bakımlarını falan yapıyorlar” dedi.

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