Savcı Sayan’dan Evin’e doğum günü sürprizi

Ağrı merkezde belediye ekiplerinin çalışmalarını denetleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Evin isimli küçük bir kızın doğum günü olduğunu öğrenince kendisine sürpriz yaptı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan belediye ekiplerinin kent merkezinde yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Sayan, incelemelerde bulunduğu sırada yakınlarında bulunan Evin isimli küçük kızın doğum günü olduğunu öğrenince kendisine sürpriz yaptı. Evin’e doğum günü pastası ve bisiklet alan Başkan Sayan, Evin’in yanında bulunan arkadaşı Nehir’i de unutmayarak ona da bisiklet hediye etti.

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