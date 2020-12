(ÖZEL) Ağrı'nın Balkan şampiyonu sporcuları, yeni başarılar için hazırlıklara başladı

Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA) AĞRILI milli atletler, koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını arazide yapıyor. Haftada 250 kilometre koşan atletler, Ağrı'da faaliyet sürdürebilecekleri bir spor kulübü kurulmasını istedi.

Romanya'nın Poiana Braşov kentinde geçen 24 Ekim'de düzenlenen 12'nci Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Mehmet Vefa Aydemir 6 kilometrede 1'inci, Ramazan Yorulmaz ise 2'nci olmayı başardı. Antrenör-sporcu Ramazan Karagöz de 12 kilometrede 2'nci olarak madalya aldı. Balkan Şampiyonası sonrası Ağrı'ya dönen kadın ve erkek milli sporcular, ara vermeden Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına başladı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne ait tesislerin yanı sıra arazi ve yol kenarlarında koşan sporcular, Türkiye Şampiyonası'ndan da dereceyle ayrılmayı hedefliyor.

Milli atletlerin hem antrenörlüğünü yapan hem de yarışmalara katılan Ramazan Karagöz, "Haftalık 250 kilometreye yakın koşuyoruz. 2011 yılında spora başladım. Hâlâ aynı şekilde devam ediyorum. Aynı zamanda halk eğitim merkezi bünyesinde antrenörlük yapmaktayım. En son sporcularımızla birlikte katıldığımız şampiyonada sporcularımızın başarılı sonuçlar elde etmesinin ardından İbrahim Çeçen Üniversitemize ait tesislerde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yaz kış demeden engebeli arazilerde yarışlara hazırlandık. Hazırlıklarımızı doğa ile baş başa yapıyoruz. Bu süreçte halk eğitim merkezimizin yanı sıra gençlik spor il müdürlüğümüz de bize oldukça destek oldu. Biz de emeğimizin karşılığını aldık" dedi.

"SPOR KULÜBÜ KURULSUN"

Ağrı'nın amatör sporlarda önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Karagöz, "Başarılı olmuş ve başarılı olabilecek sporcularımız mevcut. Ancak ne yazık ki şehirde imkanlarımız oldukça kısıtlı. Bir spor kulübümüz yok. Çoğu sporcumuz başka şehirler adına yarışmak zorunda kalıyor. Çoğu da imkan bulamadığı için sporu bırakmak zorunda kalıyor. Oysa Ağrı'da bir spor kulübü kurulsa bizim gibi sporcular rahat eder. Ağrı'nın başarı çıtası da yükselir. Bizim gibi sporcular kendi illeri adına yarışma şansı yakalar. Ağrı'ya spor kulübü kurulması konusunda başta belediyemiz olmak üzere diğer yetkililerden destek bekliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Burada sporcu arkadaşlarımızla kendimize en büyük hedef olarak olimpiyat oyunlarını belirledik" diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'nın pandemi sebebiyle iptal edildiğini hatırlatan Ramazan Karagöz, hazırlıklarını Türkiye Şampiyonası'nda derece almak için sürdürdüklerini dile getirdi.

"EN BÜYÜK HEDEFİM OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU"

Romanya'nın Poiana Braşov kentinde düzenlenen 12'nci Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda genç erkekler 6 kilometre yarışında 1'inci olan Mehmet Vefa Aydemir de pandemiye rağmen hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Dünya Şampiyonası dahil birçok uluslararası yarışın iptal edildiğini anlatan Aydemir, "6 yıldır atletizmle uğraşıyorum. Son Balkan Şampiyonası'nda 1'inci oldum. Zorlu bir çalışma dönemi geçirdik. Hem pandemi hem arazi şartları bizi oldukça zorladı. Ama çok şükür emeğimizin karşılığını aldık. Ben ve arkadaşlarım oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Şu ana kadar halk eğitim merkezi, gençlik spor il müdürlüğü ve üniversite ellerinden gelen desteği bize sundular. Biz de arazi şartlarında hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl Balkan Şampiyonası haricinde Dünya Şampiyonası olacaktı. Fakat pandemiden dolayı birçok yarış gibi iptal oldu. Şimdilik en yakın yarış olarak önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Ona hazırlanıyoruz. Onun dışında gelecek yılki şampiyonalara hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. En büyük hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu" dedi.

"İLİMİZDE İMKANLARIMIZ KISITLI"

Aynı şampiyonada genç erkekler 6 kilometre yarışında 2'nci olan Ramazan Yorulmaz ise Ağrı'da tesis anlamında spor altyapısının geliştirilmesi durumunda önemli sporcuların yetişeceğine inandıklarını belirterek şunları kaydetti:

