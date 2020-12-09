Kısıtlamada herkes evindeyken onlar hırsızlık yaptı

Ağrı'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir apartmandan bisiklet çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.
Tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlandığı Cuma gecesi saat 23.55 sularında Ağrı merkez çevreyolu üzerinde bulunan bir apartmanın içinden bisiklet çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.