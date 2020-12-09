AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi

İHA

AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) tarafından gerçekleştirilen ‘Ağrı’ konulu Geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışmasında dereceye giren üniversite öğrencileri, online olarak gerçekleştirilen törende ödüllerini aldı.
AİÇÜ, İbrahim Çeçen (IC) Vakfı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği üniversite öğrencileri arası ‘Ağrı’ konulu Geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışmasına, 87 üniversiteden 223 öğrenci başvuru yaptı. 3 Mart 2020’de başlayan yarışmaya Şiir dalında 172, Hikâye dalında ise 51 öğrenci eserleri ile katıldı. Yarışmada dereceye giren şair ve yazarlara çeşitli ödüller verildi.
30 Haziran olan son başvuru tarihi Koronavirüs Pandemisi nedeniyle 30 Eylül’e kadar uzatılan yarışmaya yurdun her tarafından katılım olduğunu belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite öğrencilerinin güzel sanatların en güzide yapı taşlarından olan şiir ve hikâyede eserler üretmesinin ülkemiz edebiyatı adına memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Jüri tarafından büyük bir titizle gerçekleştirilen değerlendirme sonucu Şiir dalında Hacettepe Üniversitesi’nden İbrahim Şaşma , Ağrı Şehrengizi’ şiiriyle birinci olurken, İnönü Üniversitesi’nden Muhammed Şara ‘Nuh'ın Limanı’ şiiriyle ikinci, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nden Tuba İpek ‘Doğunun Serhat Şehri Ağrı’ şiiriyle üçüncü oldu. İstanbul Üniversitesi’nde Güler Özdemir ise ‘Ağrı'ya Naat’ şiiriyle mansiyon ödülü aldı.
Hikâye yarışmasında ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Sevgi Kılıç ‘Muhib’ isimli eseriyle birinciliği, Pamukkale Üniversitesi’nden Çağla Aksan ‘Güzeşte’ isimli eseriyle ikinciliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Yunus Bulut ‘Şilan Ağacı’ isimli eseriyle üçüncülüğü elde etti. Mansiyon ödülünü ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nden ‘Bir Yerlerim Ağrı'yor’ isimli eseriyle Ümit Tunç aldı.
Yarışmada Şiir dalında birinci olan ‘Ağrı Şehrengizi’ eserinden dörtlük:
Selam ayın şavkına, şafağıma mihrime / Kalbimin serhat yanı, selam kadim şehrime.
İshak Paşa kaç asır, dizinde beni sallar / Ağrı güzel diyerek, biter bütün masallar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamada herkes evindeyken onlar hırsızlık yaptı
YEREL HABERLER Kısıtlamada herkes evindeyken onlar hırsızlık yaptı
Milletvekili Çelebi: “Bakanımızdan yangın mağduru kardeşimizi, havaalanında işe başlatma sözü aldık”
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi: “Bakanımızdan yangın mağduru ...
Ağrılılar güne karla uyandı
YEREL HABERLER Ağrılılar güne karla uyandı
(ÖZEL) Ağrı'nın Balkan şampiyonu sporcuları, yeni başarılar için hazırlıklara başladı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ağrı'nın Balkan şampiyonu sporcuları, yeni ...
Ağrı’da gece yarısı yağan kar etrafı beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Ağrı’da gece yarısı yağan kar etrafı beyaza bürüdü
Ağrı'da 6 ev, 8 iş yeri ve kurum ile 3 otoparktan hırsızlığa 21 gözaltı
YEREL HABERLER Ağrı'da 6 ev, 8 iş yeri ve kurum ile 3 otoparktan ...
Savcı Sayan’dan Evin’e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Savcı Sayan’dan Evin’e doğum günü sürprizi
Pandemiden dolayı dışardan almak istemediği kazları sanayi sitesine kurduğu çiftlikte besliyor
YEREL HABERLER Pandemiden dolayı dışardan almak istemediği kazları ...
Çiftçi aile erken doğan buzağıya kendi çocukları gibi bakıyor
YEREL HABERLER Çiftçi aile erken doğan buzağıya kendi çocukları gibi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X